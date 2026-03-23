Прогули без причини — сигнал для поліції: у Міносвіти анонсували жорсткіший контроль за учнями

Тривала відсутність учня стане підставою для втручання правоохоронців і соцслужб.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив про намір держави жорсткіше реагувати на випадки невідвідування школи дітьми без поважних причин. Йдеться про посилення контролю та координації між профільними органами.

Він наголосив, що такі випадки розглядаються як порушення прав дитини. «Ми фіксуємо порушення права дитини на освіту, і далі з Ювенальною поліцією працюємо над причиною такого порушення», — зазначив Лісовий.

Міністр підкреслив, що надалі відповідальні органи будуть «жорсткіше ставитися до пропусків школи».

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова уточнила, що йдеться про відновлення системної взаємодії між освітнім відомством і правоохоронцями.

«На сьогодні ми говоримо про синхронізацію дії зі сторони Міносвіти і зі сторони Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національної поліції, яка має відстежувати факт наявності дитини в закладі освіти. А за умов відсутності дитини протягом тривалого проміжку часу ми маємо сигналізувати про це як у Службу у справах дітей, так і Нацполіції, які мають докладати зусиль для того, щоб знайти дитину. Після цього, в залежності від причини, вмикаються ті або інші механізми відповідальності», — пояснила Кузьмичова, передає «Інтерфакс-Україна».

Вона додала, що нова політика не є принципово новою, а фактично повертає практики, які втратили ефективність під час пандемії та після початку повномасштабного вторгнення.

Водночас освітній омбудсмен Надія Лещик виступає за додаткове посилення контролю. Зокрема, вона пропонує скоротити дозволений термін відсутності учнів без медичної довідки з 10 до 5 днів і підвищити відповідальність батьків.

Згідно з чинними правилами обліку дітей, якщо учень відсутній на заняттях понад 10 робочих днів без поважних причин, заклад освіти позначає його як такого, що не охоплений навчанням. Причини відсутності мають підтверджуватися медичною довідкою або письмовим поясненням батьків.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків від забезпечення умов навчання дитини передбачає попередження або штраф від 850 до 1700 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу зростає до 1700–5100 гривень.

