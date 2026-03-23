Прогулы без причины — сигнал для полиции: в Минобразования анонсировали более жесткий контроль за учениками

Длительное отсутствие ученика станет основанием для вмешательства правоохранителей и соцслужб.

Иллюстративное фото, источник - патрульная полиция Киева

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил о намерении государства жестче реагировать на случаи не посещения школы детьми без уважительных причин. Речь идет об усилении контроля и координации между профильными органами.

Он подчеркнул, что такие случаи рассматриваются как нарушение прав ребенка. «Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и далее с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения», — отметил Лисовой.

Министр подчеркнул, что в дальнейшем ответственные органы будут «жестче относиться к пропускам школы».

Заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичова уточнила, что речь идет о восстановлении системного взаимодействия между образовательным ведомством и правоохранителями.

«На сегодня мы говорим о синхронизации действия со стороны Минобразования и со стороны Министерства внутренних дел, в частности Национальной полиции, которая должна отслеживать факт наличия ребенка в учреждении образования. А при условии отсутствия ребенка на протяжении длительного промежутка времени мы должны сигнализировать об этом как в Службу по делам детей, так и в Нацполицию, которые должны прилагать усилия для того, чтобы найти ребенка. После этого, в зависимости от причины, включаются те или иные механизмы ответственности», — пояснила Кузьмичова, передает «Интерфакс-Украина».

Она добавила, что новая политика не является принципиально новой, а фактически возвращает практики, которые утратили эффективность во время пандемии и после начала полномасштабного вторжения.

В то же время образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступает за дополнительное усиление контроля. В частности, она предлагает сократить разрешенный срок отсутствия учеников без медицинской справки с 10 до 5 дней и повысить ответственность родителей.

Согласно действующим правилам учета детей, если ученик отсутствует на занятиях более 10 рабочих дней без уважительных причин, учреждение образования отмечает его как не охваченного обучением. Причины отсутствия должны подтверждаться медицинской справкой или письменным объяснением родителей.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, уклонение родителей от обеспечения условий обучения ребенка предусматривает предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличивается до 1700–5100 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.