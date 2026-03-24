На Одещині викрили групу шахраїв, які ошукували військових на елітних авто

Троє чоловіків продавали «люксові» іномарки через інтернет, отримані гроші відмивали, а потерпілі залишалися без коштів і авто.

На Одещині поліція затримала групу шахраїв, які організували схему незаконного заробітку на продажі елітних автомобілів. За даними правоохоронців, троє місцевих жителів розміщували на популярних інтернет-платформах оголошення про продаж дорогих авто за заниженими цінами. Про це повідомили в Нацполіції.

Для переконливості зловмисники надсилали потенційним покупцям відеоогляди автомобілів, взяті з відкритих джерел. Військові, зацікавлені у купівлі, перераховували завдаток від 500 до 1,5 тисяч доларів нібито для доставки авто в Україну. Після отримання коштів шахраї припиняли будь-яке спілкування з клієнтами.

Протиправну діяльність документували слідчі обласної поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Нацполіції. Трьом фігурантам повідомили про підозру.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн грн. Максимальне покарання за такі злочини передбачає до восьми років позбавлення волі з додатковим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, поліція перевіряє можливу причетність інших осіб та наявність подібних схем.

