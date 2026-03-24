  1. В Україні

На Одещині викрили групу шахраїв, які ошукували військових на елітних авто

18:24, 24 березня 2026
Троє чоловіків продавали «люксові» іномарки через інтернет, отримані гроші відмивали, а потерпілі залишалися без коштів і авто.
На Одещині викрили групу шахраїв, які ошукували військових на елітних авто
На Одещині поліція затримала групу шахраїв, які організували схему незаконного заробітку на продажі елітних автомобілів. За даними правоохоронців, троє місцевих жителів розміщували на популярних інтернет-платформах оголошення про продаж дорогих авто за заниженими цінами. Про це повідомили в Нацполіції.

Для переконливості зловмисники надсилали потенційним покупцям відеоогляди автомобілів, взяті з відкритих джерел. Військові, зацікавлені у купівлі, перераховували завдаток від 500 до 1,5 тисяч доларів нібито для доставки авто в Україну. Після отримання коштів шахраї припиняли будь-яке спілкування з клієнтами.

Протиправну діяльність документували слідчі обласної поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Нацполіції. Трьом фігурантам повідомили про підозру.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн грн. Максимальне покарання за такі злочини передбачає до восьми років позбавлення волі з додатковим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, поліція перевіряє можливу причетність інших осіб та наявність подібних схем.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Клікнула — і привласнила 0,1 га: суд у Києві розкрив аферу з державним реєстром землі

Суд виніс вирок за незаконне оформлення ділянки, але без реального ув’язнення.

Держфінмоніторинг: як Україна шукає «брудні» гроші за кордоном

У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

Доходи ФОП за 2025 рік можуть стати підставою для автоматичного ПДВ з 2027

Уряд пропонує примусову фіскалізацію для ФОП та реєстрацію платником ПДВ на основі даних за минулі роки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

