В Одесской области разоблачили группу мошенников, обманывавших военных с помощью элитных автомобилей

18:24, 24 марта 2026
Трое мужчин продавали «люксовые» иномарки через Интернет, отмывали полученные деньги, а потерпевшие оставались без средств и автомобилей.
В Одесской области полиция задержала группу мошенников, организовавших схему незаконного заработка на продаже элитных автомобилей. По данным правоохранителей, трое местных жителей размещали на популярных интернет-платформах объявления о продаже дорогих автомобилей по заниженным ценам. Об этом сообщили в Нацполиции.

Для убедительности злоумышленники присылали потенциальным покупателям видеообзоры автомобилей, взятые из открытых источников. Военные, заинтересованные в покупке, перечисляли залог от 500 до 1,5 тысяч долларов якобы для доставки авто в Украину. После получения средств мошенники прекращали любое общение с клиентами.

Противоправную деятельность документировали следователи областной полиции совместно с сотрудниками управления по противодействию киберпреступлениям Департамента киберполиции Нацполиции. Трем фигурантам сообщили о подозрении.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн грн. Максимальное наказание за такие преступления предусматривает до восьми лет лишения свободы с дополнительным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, полиция проверяет возможную причастность других лиц и наличие подобных схем.

