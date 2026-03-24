Перерахунок пенсій 2026: кому підвищили виплати до 1200 гривень

В Україні підвищили пенсії для постраждалих від Чорнобильської катастрофи — виплати по інвалідності зросли більш ніж на тисячу гривень залежно від групи, а також проведено перерахунок для ліквідаторів і їхніх родин.

З 1 березня в Україні підвищили пенсійні виплати для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та отримують пенсії по інвалідності. Зміни стосуються мінімальних розмірів таких пенсій і проведені відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, перерахунок здійснено із застосуванням коефіцієнта 1,121. У результаті розмір виплат зріс залежно від групи інвалідності. Для осіб з інвалідністю І групи пенсія збільшилася більш ніж на 1190 гривень і тепер перевищує 11 тисяч гривень. Особи з ІІ групою отримали підвищення приблизно на 950 гривень — їхні виплати становлять понад 8,8 тисячі гривень. Для ІІІ групи інвалідності, а також дітей з інвалідністю, розмір доплати склав понад 735 гривень, і тепер їхні пенсії перевищують 6,8 тисячі гривень.

Окрім цього, з березня проведено перерахунок пенсій для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії та членів їхніх сімей. Йдеться про виплати, розраховані з урахуванням заробітку під час ліквідації наслідків аварії або на основі п’ятикратного розміру мінімальної зарплати. Водночас показник середньої заробітної плати, який використовується для обчислення таких пенсій, підвищено до 9992,40 гривень.

