  1. В Україні

Перерахунок пенсій 2026: кому підвищили виплати до 1200 гривень

23:12, 24 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні підвищили пенсії для постраждалих від Чорнобильської катастрофи — виплати по інвалідності зросли більш ніж на тисячу гривень залежно від групи, а також проведено перерахунок для ліквідаторів і їхніх родин.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 березня в Україні підвищили пенсійні виплати для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та отримують пенсії по інвалідності. Зміни стосуються мінімальних розмірів таких пенсій і проведені відповідно до чинного законодавства.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомляють у Пенсійному фонді, перерахунок здійснено із застосуванням коефіцієнта 1,121. У результаті розмір виплат зріс залежно від групи інвалідності. Для осіб з інвалідністю І групи пенсія збільшилася більш ніж на 1190 гривень і тепер перевищує 11 тисяч гривень. Особи з ІІ групою отримали підвищення приблизно на 950 гривень — їхні виплати становлять понад 8,8 тисячі гривень. Для ІІІ групи інвалідності, а також дітей з інвалідністю, розмір доплати склав понад 735 гривень, і тепер їхні пенсії перевищують 6,8 тисячі гривень.

Окрім цього, з березня проведено перерахунок пенсій для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС І категорії та членів їхніх сімей. Йдеться про виплати, розраховані з урахуванням заробітку під час ліквідації наслідків аварії або на основі п’ятикратного розміру мінімальної зарплати. Водночас показник середньої заробітної плати, який використовується для обчислення таких пенсій, підвищено до 9992,40 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]