  В Украине

Пересчет пенсий 2026: кому повысили выплаты до 1200 гривен

23:12, 24 марта 2026
В Украине повысили пенсии для пострадавших от Чернобыльской катастрофы — выплаты по инвалидности выросли более тысячи гривен в зависимости от группы, а также проведен перерасчет для ликвидаторов и их семей.
Пересчет пенсий 2026: кому повысили выплаты до 1200 гривен
С 1 марта в Украине повысили пенсионные выплаты для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и получающих пенсии по инвалидности. Изменения касаются минимальных размеров таких пенсий и произведены в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщают в Пенсионном фонде, перерасчет произведен с применением коэффициента 1,121. В результате размер выплат вырос в зависимости от группы инвалидности. Для лиц с инвалидностью I группы пенсия увеличилась более чем на 1190 гривен, и теперь превышает 11 тысяч гривен. Лица с ІІ группой получили повышение примерно на 950 гривен — их выплаты составляют более 8,8 тысяч гривен. Для ІІІ группы инвалидности, а также детей с инвалидностью размер доплаты составил более 735 гривен, и теперь их пенсии превышают 6,8 тысячи гривен.

Кроме того, с марта проведен перерасчет пенсий для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I категории и членов их семей. Речь идет о выплатах, рассчитанных с учетом заработка при ликвидации последствий аварии или на основе пятикратного размера минимальной зарплаты. В то же время, показатель средней заработной платы, используемый для исчисления таких пенсий, повышен до 9992,40 гривен.

