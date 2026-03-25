Майже 4 тисячі звернень від дітей – як працює система безоплатної правничої допомоги
У 2025 році система безоплатної правничої допомоги отримала майже 4 тисячі звернень від дітей або в їхніх інтересах. Юристи допомагають як із консультаціями, так і з представництвом у суді. Про це розповіли в Нацполіції.
Що показує статистика
У 2025 році система надання безоплатної правничої допомоги зареєструвала майже 4 тисячі звернень від дітей або в їхніх інтересах.
У 2,8 тисячі випадків допомога стосувалася звернення до суду.
Найбільше звернень зафіксовано у Житомирській, Одеській та Дніпропетровській областях.
З якими питаннями звертаються
Діти або їхні представники найчастіше звертаються до юристів із таких питань:
- надання права на шлюб;
- стягнення аліментів;
- визначення місця проживання дитини;
- прийняття спадщини;
- участь захисника чи представника у кримінальних справах.
Коли дитина може звертатися самостійно
Отримати консультацію юриста діти можуть у будь-якому віці самостійно.
Щодо звернення до суду:
- до 14 років — через законних представників (батьків, опікунів);
- від 14 років — у частині питань підлітки можуть звертатися самостійно.
Якщо дитина є учасником кримінального провадження
Якщо дитина є потерпілою або свідком, для отримання адвоката до бюро правничої допомоги має звернутися її законний представник.
Якщо дитина є підозрюваною чи обвинуваченою, адвокат залучається за рішенням слідчого, прокурора або суду, яке направляється до системи безоплатної правничої допомоги.
Як отримати допомогу
Звернутися до системи безоплатної правничої допомоги можна:
- за телефоном 0 800 213 103 (безкоштовно в межах України);
- через приватні повідомлення у соцмережах;
- у найближче бюро правничої допомоги;
- через офіційний сайт системи БПД.
Матеріал підготовлено в межах інформаційної кампанії «Дитина і право: дитина в цифровому та реальному світі».
