Майже 4 тисячі звернень від дітей – як працює система безоплатної правничої допомоги

Найчастіше звертаються через аліменти, місце проживання та спадщину, а також участь у кримінальних провадженнях.

У 2025 році система безоплатної правничої допомоги отримала майже 4 тисячі звернень від дітей або в їхніх інтересах. Юристи допомагають як із консультаціями, так і з представництвом у суді. Про це розповіли в Нацполіції.

Що показує статистика

У 2025 році система надання безоплатної правничої допомоги зареєструвала майже 4 тисячі звернень від дітей або в їхніх інтересах.

У 2,8 тисячі випадків допомога стосувалася звернення до суду.

Найбільше звернень зафіксовано у Житомирській, Одеській та Дніпропетровській областях.

З якими питаннями звертаються

Діти або їхні представники найчастіше звертаються до юристів із таких питань:

надання права на шлюб;

стягнення аліментів;

визначення місця проживання дитини;

прийняття спадщини;

участь захисника чи представника у кримінальних справах.

Коли дитина може звертатися самостійно

Отримати консультацію юриста діти можуть у будь-якому віці самостійно.

Щодо звернення до суду:

до 14 років — через законних представників (батьків, опікунів);

від 14 років — у частині питань підлітки можуть звертатися самостійно.

Якщо дитина є учасником кримінального провадження

Якщо дитина є потерпілою або свідком, для отримання адвоката до бюро правничої допомоги має звернутися її законний представник.

Якщо дитина є підозрюваною чи обвинуваченою, адвокат залучається за рішенням слідчого, прокурора або суду, яке направляється до системи безоплатної правничої допомоги.

Як отримати допомогу

Звернутися до системи безоплатної правничої допомоги можна:

за телефоном 0 800 213 103 (безкоштовно в межах України);

через приватні повідомлення у соцмережах;

у найближче бюро правничої допомоги;

через офіційний сайт системи БПД.

Матеріал підготовлено в межах інформаційної кампанії «Дитина і право: дитина в цифровому та реальному світі».

