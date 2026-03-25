Почти 4 тысячи обращений от детей – как работает система бесплатной правовой помощи

20:22, 25 марта 2026
Чаще всего обращаются по вопросам алиментов, места жительства и наследства, а также участия в уголовных производствах.
В 2025 году система бесплатной правовой помощи получила почти 4 тысячи обращений от детей или в их интересах. Юристы помогают как с консультациями, так и с представительством в суде. Об этом рассказали в Нацполиции.

Что показывает статистика

В 2,8 тысячи случаев помощь касалась обращения в суд.

Больше всего обращений зафиксировано в Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.

С какими вопросами обращаются

Дети или их представители чаще всего обращаются к юристам по следующим вопросам:

  • предоставление права на вступление в брак;
  • взыскание алиментов;
  • определение места жительства ребенка;
  • принятие наследства;
  • участие защитника или представителя в уголовных делах.

Когда ребенок может обращаться самостоятельно

Получить консультацию юриста дети могут в любом возрасте самостоятельно.

Что касается обращения в суд:

  • до 14 лет — через законных представителей (родителей, опекунов);
  • с 14 лет — по некоторым вопросам подростки могут обращаться самостоятельно.

Если ребенок является участником уголовного производства

Если ребенок является потерпевшим или свидетелем, для получения адвоката в бюро правовой помощи должен обратиться его законный представитель.

Если ребенок является подозреваемым или обвиняемым, адвокат привлекается по решению следователя, прокурора или суда, которое направляется в систему бесплатной правовой помощи.

Как получить помощь

Обратиться в систему бесплатной правовой помощи можно:

  • по телефону 0 800 213 103 (бесплатно в пределах Украины);
  • через личные сообщения в соцсетях;
  • в ближайшее бюро правовой помощи;
  • через официальный сайт системы БПД.

Материал подготовлен в рамках информационной кампании «Ребенок и право: ребенок в цифровом и реальном мире».

