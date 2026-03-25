Почти 4 тысячи обращений от детей – как работает система бесплатной правовой помощи
В 2025 году система бесплатной правовой помощи получила почти 4 тысячи обращений от детей или в их интересах. Юристы помогают как с консультациями, так и с представительством в суде. Об этом рассказали в Нацполиции.
Что показывает статистика
В 2,8 тысячи случаев помощь касалась обращения в суд.
Больше всего обращений зафиксировано в Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.
С какими вопросами обращаются
Дети или их представители чаще всего обращаются к юристам по следующим вопросам:
- предоставление права на вступление в брак;
- взыскание алиментов;
- определение места жительства ребенка;
- принятие наследства;
- участие защитника или представителя в уголовных делах.
Когда ребенок может обращаться самостоятельно
Получить консультацию юриста дети могут в любом возрасте самостоятельно.
Что касается обращения в суд:
- до 14 лет — через законных представителей (родителей, опекунов);
- с 14 лет — по некоторым вопросам подростки могут обращаться самостоятельно.
Если ребенок является участником уголовного производства
Если ребенок является потерпевшим или свидетелем, для получения адвоката в бюро правовой помощи должен обратиться его законный представитель.
Если ребенок является подозреваемым или обвиняемым, адвокат привлекается по решению следователя, прокурора или суда, которое направляется в систему бесплатной правовой помощи.
Как получить помощь
Обратиться в систему бесплатной правовой помощи можно:
- по телефону 0 800 213 103 (бесплатно в пределах Украины);
- через личные сообщения в соцсетях;
- в ближайшее бюро правовой помощи;
- через официальный сайт системы БПД.
Материал подготовлен в рамках информационной кампании «Ребенок и право: ребенок в цифровом и реальном мире».
