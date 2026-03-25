  1. В Україні

РФ готує удари по водопостачанню: Зеленський закликав громади посилити захист

20:26, 25 березня 2026
Президент попередив про ризики атак у найближчі місяці та доручив посилити ППО.
Президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ готують операцію проти систем водопостачання в Україні в найближчі місяці. У зв’язку з цим він наголосив: у кожній громаді мають відповідально поставитися до захисту відповідної інфраструктури.

Про це Глава держави повідомив за підсумками селекторної наради з регіонами, які зазнали російських ударів і влучань. Особливу увагу під час обговорення приділили Чернігівській області, де протягом дня тривали роботи з відновлення електропостачання.

Президент доручив урядовцям, команді Офісу Президента та військовим опрацювати питання посилення протиповітряної оборони, зокрема захисту від дронів у західних регіонах. За його словами, необхідно збільшити кількість рубежів захисту.

Окремо під час наради обговорили ключові завдання разом із Прем’єр-міністром України, керівником НАК «Нафтогаз України», урядовцями та міністром оборони. До виконання визначених завдань також залучені Повітряні сили Збройних сил України.

