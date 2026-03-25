РФ готовит удары по водоснабжению: Зеленский призвал громады усилить защиту

Президент предупредил о рисках атак в ближайшие месяцы и поручил усилить ПВО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ готовят операцию против систем водоснабжения в Украине в ближайшие месяцы. В связи с этим он подчеркнул: в каждой громаде должны ответственно отнестись к защите соответствующей инфраструктуры.

Об этом Глава государства сообщил по итогам селекторного совещания с регионами, которые подверглись российским ударам и попаданиям. Особое внимание во время обсуждения уделили Черниговской области, где на протяжении дня продолжались работы по восстановлению электроснабжения.

Президент поручил чиновникам, команде Офиса Президента и военным проработать вопрос усиления противовоздушной обороны, в частности защиты от дронов в западных регионах. По его словам, необходимо увеличить количество рубежей защиты.

Отдельно во время совещания обсудили ключевые задачи вместе с Премьер-министром Украины, руководителем НАК «Нафтогаз Украины», чиновниками и министром обороны. К выполнению определенных задач также привлечены Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

