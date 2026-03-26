  1. В Україні

Тьюторство, адаптація та додаткові заняття: як в Україні планують змінити підхід до підтримки учнів і студентів

16:05, 26 березня 2026
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає перехід від обмеженої допомоги при вступі до комплексної державної підтримки освіти для учнів і студентів, що зазнали освітніх втрат через війну.
В Україні планують змінити підхід до державної підтримки у сфері освіти: допомога більше не обмежуватиметься лише пільгами під час вступу, а включатиме фінансування тьюторства, адаптаційних програм і додаткових занять для тих, хто найбільше постраждав від війни. Відповідний законопроєкт №14104 Верховна Рада підтримала у першому читанні 25 березня. 

Ініціатива спрямована на розширення системи державної підтримки, насамперед для учнів і студентів, які зазнали освітніх втрат через війну. Наразі така допомога здебільшого зводиться до пільг при вступі, однак цього недостатньо для отримання повноцінної освіти та успішного завершення навчання, пояснив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, йдеться про впровадження індивідуального супроводу студентів і школярів, що передбачає тьюторство, додаткові заняття з викладачами, підготовчі й адаптаційні програми, а також можливість окремого підготовчого року у вищих навчальних закладах.

Він наголосив, що державна підтримка має охоплювати не лише етап вступу, а й сам процес навчання, щоб учні могли надолужити втрачені знання та повноцінно продовжувати освіту.

Крім того, документ передбачає внесення змін до низки законів у сфері освіти та соціального захисту. Зокрема, Кабінет Міністрів України має визначити порядок надання такої підтримки та розробити Стратегію надолуження освітніх втрат до 2030 року.

Нові механізми допомоги орієнтовані на дітей і молодь із вразливих категорій, внутрішньо переміщених осіб, а також демобілізованих військових, які потребують додаткових можливостей для відновлення навчання. За оцінкою парламентаря, важливо вже зараз запроваджувати ширший спектр освітніх та організаційних інструментів, які відповідають реальним потребам учнів і студентів.

Водночас, за оцінкою Сергія Бабака, цей законопроєкт не здатен миттєво вирішити всі проблеми, однак він закладає основу для формування державної стратегії та визначає чіткий напрям для впровадження системних змін.

