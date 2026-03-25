Рада прийняла за основу законопроєкт про підтримку у сфері освіти для вразливих категорій та ветеранів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 14104 про державну підтримку у сфері освіти для вразливих категорій та ветеранів.

За проголосували 274 депутатів.

Законопроєкт запроваджує нові форми допомоги - тьюторський супровід, індивідуальні заняття (репетиторство) та підготовчий освітній рік у закладах вищої освіти.

Документ спрямований на надолуження освітніх втрат через війну та створення умов для успішного навчання дітей загиблих захисників, ВПО та демобілізованих військовослужбовців.

Законопроєктом передбачається внесення змін до: Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Закону України «Про повну загальну середню освіту»; Закону України «Про професійно-технічну освіту»; Закону України «Про охорону дитинства»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Зміни передбачають розширення переліку видів державної цільової підтримки у сфері освіти шляхом закріплення таких інструментів, як:

1) додаткові освітні послуги (репетиторська та тьюторська допомога,

індивідуальний навчальний супровід);

2) підготовчі та адаптаційні програми у закладах освіти;

3) підготовчий освітній рік у закладах вищої освіти;

4) інші форми навчальної підтримки, спрямовані на надолуження освітніх втрат.

Також законопроєкт встановлює обов’язок Кабінету Міністрів України визначити порядок і умови надання зазначеної підтримки та розробити Стратегію надолуження освітніх втрат до 2030 року.

