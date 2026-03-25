Рада приняла за основу законопроект о поддержке в сфере образования для уязвимых категорий и ветеранов
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 14104 о государственной поддержке в сфере образования для уязвимых категорий и ветеранов.
За проголосовали 274 депутата.
Законопроект вводит новые формы помощи — тьюторское сопровождение, индивидуальные занятия (репетиторство) и подготовительный образовательный год в учреждениях высшего образования.
Документ направлен на преодоление образовательных потерь из-за войны и создание условий для успешного обучения детей погибших защитников, внутренне перемещенных лиц и демобилизованных военнослужащих.
Законопроект предусматривает внесение изменений в: Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; Закон Украины «О полном общем среднем образовании»; Закон Украины «О профессионально-техническом образовании»; Закон Украины «Об охране детства»; Закон Украины «О высшем образовании»; Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
Изменения предусматривают расширение перечня видов государственной целевой поддержки в сфере образования путем закрепления таких инструментов, как:
дополнительные образовательные услуги (репетиторская и тьюторская помощь, индивидуальное учебное сопровождение);
подготовительные и адаптационные программы в учреждениях образования;
подготовительный образовательный год в учреждениях высшего образования;
другие формы учебной поддержки, направленные на преодоление образовательных потерь.
Также законопроект устанавливает обязанность Кабинета Министров Украины определить порядок и условия предоставления указанной поддержки и разработать Стратегию преодоления образовательных потерь до 2030 года.
