Рада приняла за основу законопроект о поддержке в сфере образования для уязвимых категорий и ветеранов

11:09, 25 марта 2026
Законопроект вводит новые формы помощи — тьюторское сопровождение, индивидуальные занятия и подготовительный образовательный год в учреждениях высшего образования.
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 14104 о государственной поддержке в сфере образования для уязвимых категорий и ветеранов.

За проголосовали 274 депутата.

Законопроект вводит новые формы помощи — тьюторское сопровождение, индивидуальные занятия (репетиторство) и подготовительный образовательный год в учреждениях высшего образования.

Документ направлен на преодоление образовательных потерь из-за войны и создание условий для успешного обучения детей погибших защитников, внутренне перемещенных лиц и демобилизованных военнослужащих.

Законопроект предусматривает внесение изменений в: Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»; Закон Украины «О полном общем среднем образовании»; Закон Украины «О профессионально-техническом образовании»; Закон Украины «Об охране детства»; Закон Украины «О высшем образовании»; Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Изменения предусматривают расширение перечня видов государственной целевой поддержки в сфере образования путем закрепления таких инструментов, как:

дополнительные образовательные услуги (репетиторская и тьюторская помощь, индивидуальное учебное сопровождение);

подготовительные и адаптационные программы в учреждениях образования;

подготовительный образовательный год в учреждениях высшего образования;

другие формы учебной поддержки, направленные на преодоление образовательных потерь.

Также законопроект устанавливает обязанность Кабинета Министров Украины определить порядок и условия предоставления указанной поддержки и разработать Стратегию преодоления образовательных потерь до 2030 года.

Верховная Рада Украины

