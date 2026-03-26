Тьюторство, адаптация и дополнительные занятия: как в Украине планируют изменить подход к поддержке учеников и студентов

16:05, 26 марта 2026
Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий переход от ограниченной помощи при поступлении к комплексной государственной поддержке образования для учащихся и студентов, понесших образовательные потери из-за войны.
В Украине планируют изменить подход к государственной поддержке в сфере образования: помощь больше не будет ограничиваться только льготами при поступлении, а будет включать финансирование тьюторства, адаптационных программ и дополнительных занятий для тех, кто больше всего пострадал от войны. Соответствующий законопроект №14104 Верховная Рада поддержала в первом чтении 25 марта.

Инициатива направлена на расширение системы государственной поддержки, прежде всего для учащихся и студентов, которые понесли образовательные потери из-за войны. Сейчас такая помощь в основном сводится к льготам при поступлении, однако этого недостаточно для получения полноценного образования и успешного завершения обучения, пояснил глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, речь идет о внедрении индивидуального сопровождения студентов и школьников, которое предусматривает тьюторство, дополнительные занятия с преподавателями, подготовительные и адаптационные программы, а также возможность отдельного подготовительного года в высших учебных заведениях.

Он подчеркнул, что государственная поддержка должна охватывать не только этап поступления, но и сам процесс обучения, чтобы учащиеся могли восполнить утраченные знания и полноценно продолжать образование.

Кроме того, документ предусматривает внесение изменений в ряд законов в сфере образования и социальной защиты. В частности, Кабинет Министров Украины должен определить порядок предоставления такой поддержки и разработать Стратегию преодоления образовательных потерь до 2030 года.

Новые механизмы помощи ориентированы на детей и молодежь из уязвимых категорий, внутренне перемещенных лиц, а также демобилизованных военнослужащих, которые нуждаются в дополнительных возможностях для восстановления обучения. По оценке парламентария, важно уже сейчас внедрять более широкий спектр образовательных и организационных инструментов, соответствующих реальным потребностям учащихся и студентов.

В то же время, по словам Сергея Бабака, данный законопроект не способен мгновенно решить все проблемы, однако он закладывает основу для формирования государственной стратегии и задает четкое направление для внедрения системных изменений.

