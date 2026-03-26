У Києві до квітня обмежать рух на мостах і вулицях через ремонт дороги: де будуть роботи

До 1 квітня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів, шляхопроводів і вулиць.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві до 1 квітня частково обмежуватимуть рух транспорту на низці мостів, шляхопроводів і вулиць. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття.

За даними комунальних служб, ремонтні роботи заплановані:

27 березня – на:

Північному мосту;

шляхопроводі на перетині Наддніпрянського шосе та вул. Будіндустрії.

28 березня – на:

Північному мосту;

шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка;

мосту через р. Либідь на Столичному шосе.

29 березня – на:

Північному мосту;

мосту через р. Либідь на Столичному шосе.

Також із 29 березня до 1 квітня ремонтні роботи триватимуть на вул. Лукʼянівській в обох напрямках.

У «Київавтодорі» зазначили, що рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно. У разі несприятливих погодних умов графік робіт може бути змінений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.