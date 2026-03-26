У Києві до квітня обмежать рух на мостах і вулицях через ремонт дороги: де будуть роботи
22:00, 26 березня 2026
У Києві до 1 квітня частково обмежуватимуть рух транспорту на низці мостів, шляхопроводів і вулиць. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття.
За даними комунальних служб, ремонтні роботи заплановані:
27 березня – на:
- Північному мосту;
- шляхопроводі на перетині Наддніпрянського шосе та вул. Будіндустрії.
28 березня – на:
- Північному мосту;
- шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка;
- мосту через р. Либідь на Столичному шосе.
29 березня – на:
- Північному мосту;
- мосту через р. Либідь на Столичному шосе.
Також із 29 березня до 1 квітня ремонтні роботи триватимуть на вул. Лукʼянівській в обох напрямках.
У «Київавтодорі» зазначили, що рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно. У разі несприятливих погодних умов графік робіт може бути змінений.
