В Киеве до апреля ограничат движение на мостах и улицах из-за ремонта дорог: где будут работы

В Киеве до 1 апреля частично ограничат движение транспорта на ряде мостов, путепроводов и улиц. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.

По данным коммунальных служб, ремонтные работы запланированы:

27 марта – на:

Северном мосту;

путепроводе на пересечении Надднепрянского шоссе и ул. Будиндустрии.

28 марта – на:

Северном мосту;

путепроводе через железнодорожные пути на ул. Николая Василенко;

мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе.

29 марта – на:

Северном мосту;

мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе.

Также с 29 марта по 1 апреля ремонтные работы будут продолжаться на ул. Лукьяновской в обоих направлениях.

В «Киевавтодоре» отметили, что движение транспорта будут ограничивать частично и поэтапно. В случае неблагоприятных погодных условий график работ может быть изменен.

