В Киеве до апреля ограничат движение на мостах и улицах из-за ремонта дорог: где будут работы
22:00, 26 марта 2026
В Киеве до 1 апреля частично ограничат движение транспорта на ряде мостов, путепроводов и улиц. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.
По данным коммунальных служб, ремонтные работы запланированы:
27 марта – на:
- Северном мосту;
- путепроводе на пересечении Надднепрянского шоссе и ул. Будиндустрии.
28 марта – на:
- Северном мосту;
- путепроводе через железнодорожные пути на ул. Николая Василенко;
- мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе.
29 марта – на:
- Северном мосту;
- мосту через р. Лыбидь на Столичном шоссе.
Также с 29 марта по 1 апреля ремонтные работы будут продолжаться на ул. Лукьяновской в обоих направлениях.
В «Киевавтодоре» отметили, что движение транспорта будут ограничивать частично и поэтапно. В случае неблагоприятных погодных условий график работ может быть изменен.
