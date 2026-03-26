  1. В Україні

ДБР розслідує ліквідацію чоловіка після стрілянини по поліцейських в Одесі

11:59, 26 березня 2026
Під час спецоперації правоохоронці ліквідували чоловіка, який поранив двох поліцейських, а ДБР наразі розслідує обставини інциденту та перевіряє правомірність застосування зброї.
фото: ДБР
Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Одеській області під час проведення спецоперації правоохоронці ліквідували чоловіка, який раніше відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів.

Обставини його загибелі наразі розслідують працівники Державного бюро розслідувань.

Попередньо встановлено, увечері 25 березня поліцейські зупинили автомобіль для перевірки. Під час встановлення особи з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. У цей момент він відкрив вогонь з автоматичної зброї по правоохоронцях та втік з місця події.

Внаслідок стрілянини двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень і були госпіталізовані.

Після інциденту в регіоні оголосили спеціальну операцію «Сирена». Вже наступного ранку правоохоронці встановили місцеперебування стрільця — він переховувався в недобудованій споруді на території дачного кооперативу в Одеському районі.

Під час затримання бійцями спецпідрозділу КОРД чоловік знову відкрив вогонь у бік правоохоронців, у відповідь було застосовано табельну зброю. Згодом за допомогою аеророзвідки виявили його тіло.

Наразі на місці події працюють слідчі ДБР, які встановлюють усі обставини інциденту, зокрема перевіряють правомірність застосування зброї.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень.

