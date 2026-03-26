ГБР расследует ликвидацию мужчины после стрельбы по полицейским в Одессе

11:59, 26 марта 2026
Во время спецоперации правоохранители ликвидировали мужчину, который ранил двух полицейских, а ДБР расследует обстоятельства инцидента и проверяет правомерность применения оружия.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Одесской области во время проведения спецоперации правоохранители ликвидировали мужчину, который ранее открыл огонь по патрульным во время проверки документов.

Обстоятельства его гибели в настоящее время расследуют сотрудники Государственного бюро расследований.

Предварительно установлено, что вечером 25 марта полицейские остановили автомобиль для проверки. В ходе установления личности выяснилось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учёта. В этот момент он открыл огонь из автоматического оружия по правоохранителям и скрылся с места происшествия.

В результате стрельбы двое патрульных получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

После инцидента в регионе объявили специальную операцию «Сирена». Уже на следующее утро правоохранители установили местонахождение стрелка — он скрывался в недостроенном здании на территории дачного кооператива в Одесском районе.

Во время задержания бойцами спецподразделения КОРД мужчина вновь открыл огонь в сторону правоохранителей, в ответ было применено табельное оружие. Впоследствии с помощью аэроразведки было обнаружено его тело.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи ГБР, которые устанавливают все обстоятельства инцидента, в частности проверяют правомерность применения оружия.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий.

Одесса ГБР

