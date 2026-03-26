Цифровізація спорту: Рада підтримала створення електронних систем і реєстрів

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає впровадження електронних реєстрів і цифрових систем у сфері спорту.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт».

Документ передбачає створення та використання електронних реєстрів і цифрових систем у сфері спорту. Йдеться про впорядкування збору, зберігання та обробки даних, а також про спрощення управління цими процесами для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», якими передбачається:

доповнити Закон терміном «система «Цифровий спорт»;

оновити визначення терміну «спортивна споруда»;

дозволити використовувати державні інформаційні ресурси в державному управлінні сферою фізичної культури і спорту;

створити правові підстави для організації передачі даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з публічними електронними реєстрами та інформаційно-комунікаційними системами органів державної влади;

визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері фізичної культури та спорту за напрямами цифровізації.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку висловило до законопроєкту низку зауважень та пропозицій, насамперед термінологічного характеру.

Комітет з питань молоді і спорту має забезпечити належну підготовку законопроєкту до другого читання відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради.

