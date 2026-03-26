  1. В Украине

Цифровизация спорта: Рада поддержала создание электронных систем и реестров

12:11, 26 марта 2026
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий внедрение электронных реестров и цифровых систем в сфере спорта.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Закон Украины «О физической культуре и спорте».

Документ предусматривает создание и использование электронных регистров и цифровых систем в сфере спорта. Речь идет об упорядочении сбора, хранения и обработки данных, а также об упрощении управления этими процессами для реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О физической культуре и спорте», которыми предусматривается:

дополнить Закон термином «система «Цифровой спорт»;

обновить определение термина «спортивное сооружение»;

разрешить использовать государственные информационные ресурсы в государственном управлении сферой физической культуры и спорта;

создать правовые основания организации передачи данных путем электронного информационного взаимодействия с публичными электронными реестрами и информационно-коммуникационными системами органов государственной власти;

определить полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере физической культуры и спорта по направлениям цифровизации.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины в своем заключении высказало к законопроекту ряд замечаний и предложений, прежде всего, терминологического характера.

Комитет по молодежи и спорту должен обеспечить надлежащую подготовку законопроекта ко второму чтению в соответствии с требованиями Регламента Верховной Рады.

Верховная Рада Украины спорт

