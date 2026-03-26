У Дії обирають назву українського штучного інтелекту – як проголосувати
22:36, 26 березня 2026
Йдеться про першу національну велику мовну модель — ШІ-мозок, на базі якого працюватимуть сервіси.
У застосунку Дія стартувало голосування за назву першої національної великої мовної моделі (LLM).
Йдеться про створення українського ШІ, який зможе працювати з національним контекстом, розуміти мову, діалекти та історичні особливості. Очікується, що ця модель стане основою для цифрових сервісів.
Як зазначають розробники, українці подали понад 3 тисячі варіантів назв. Із них обрали 10 фіналістів:
- Сяйво – Siaivo
- Питай – Pytai
- Слово – Slovo
- Дзвінка – Dzvinka
- Говерла – Hoverla
- Шипіт – Shypit
- Шукай – Shukаі
- Ядро – Yadro
- Кавун – Kavun
- Гомін – Homin
Проголосувати можна до 29 березня (12:00) у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» → «Опитування».
