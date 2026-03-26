У Дії обирають назву українського штучного інтелекту – як проголосувати

Йдеться про першу національну велику мовну модель — ШІ-мозок, на базі якого працюватимуть сервіси.

У застосунку Дія стартувало голосування за назву першої національної великої мовної моделі (LLM).

Йдеться про створення українського ШІ, який зможе працювати з національним контекстом, розуміти мову, діалекти та історичні особливості. Очікується, що ця модель стане основою для цифрових сервісів.

Як зазначають розробники, українці подали понад 3 тисячі варіантів назв. Із них обрали 10 фіналістів:

Сяйво – Siaivo

Питай – Pytai

Слово – Slovo

Дзвінка – Dzvinka

Говерла – Hoverla

Шипіт – Shypit

Шукай – Shukаі

Ядро – Yadro

Кавун – Kavun

Гомін – Homin

Проголосувати можна до 29 березня (12:00) у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» → «Опитування».

