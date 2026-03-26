  1. В Україні

У Дії обирають назву українського штучного інтелекту – як проголосувати

22:36, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про першу національну велику мовну модель — ШІ-мозок, на базі якого працюватимуть сервіси.
У Дії обирають назву українського штучного інтелекту – як проголосувати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку Дія стартувало голосування за назву першої національної великої мовної моделі (LLM).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про створення українського ШІ, який зможе працювати з національним контекстом, розуміти мову, діалекти та історичні особливості. Очікується, що ця модель стане основою для цифрових сервісів.

Як зазначають розробники, українці подали понад 3 тисячі варіантів назв. Із них обрали 10 фіналістів:

  • Сяйво – Siaivo
  • Питай – Pytai
  • Слово – Slovo
  • Дзвінка – Dzvinka
  • Говерла – Hoverla
  • Шипіт – Shypit
  • Шукай – Shukаі
  • Ядро – Yadro
  • Кавун – Kavun
  • Гомін – Homin

Проголосувати можна до 29 березня (12:00) у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» → «Опитування».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Дія штучний інтелект ШІ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]