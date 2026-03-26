В Дии выбирают название украинского искусственного интеллекта – как проголосовать
22:36, 26 марта 2026
Речь идет о первой национальной большой языковой модели — ИИ-мозг, на базе которого будут работать сервисы.
В приложении «Дия» стартовало голосование за название первой национальной большой языковой модели (LLM).
Речь идет о создании украинского ИИ, который сможет работать с национальным контекстом, понимать язык, диалекты и исторические особенности. Ожидается, что эта модель станет основой для цифровых сервисов.
Как отмечают разработчики, украинцы подали более 3 тысяч вариантов названий. Из них выбрали 10 финалистов:
- Сяйво – Siaivo
- Питай – Pytai
- Слово – Slovo
- Дзвинка – Dzvinka
- Говерла – Hoverla
- Шипит – Shypit
- Шукай – Shukаі
- Ядро – Yadro
- Кавун – Kavun
- Гомин – Homin
Проголосовать можно до 29 марта (12:00) в приложении «Дия» в разделе «Сервисы» → «Опрос».
