  1. В Украине

В Дии выбирают название украинского искусственного интеллекта – как проголосовать

22:36, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о первой национальной большой языковой модели — ИИ-мозг, на базе которого будут работать сервисы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дия» стартовало голосование за название первой национальной большой языковой модели (LLM).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о создании украинского ИИ, который сможет работать с национальным контекстом, понимать язык, диалекты и исторические особенности. Ожидается, что эта модель станет основой для цифровых сервисов.

Как отмечают разработчики, украинцы подали более 3 тысяч вариантов названий. Из них выбрали 10 финалистов:

  • Сяйво – Siaivo
  • Питай – Pytai
  • Слово – Slovo
  • Дзвинка – Dzvinka
  • Говерла – Hoverla
  • Шипит – Shypit
  • Шукай – Shukаі
  • Ядро – Yadro
  • Кавун – Kavun
  • Гомин – Homin

Проголосовать можно до 29 марта (12:00) в приложении «Дия» в разделе «Сервисы» → «Опрос».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Дия искусственный интеллект ИИ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]