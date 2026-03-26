В Дии выбирают название украинского искусственного интеллекта – как проголосовать

В приложении «Дия» стартовало голосование за название первой национальной большой языковой модели (LLM).

Речь идет о создании украинского ИИ, который сможет работать с национальным контекстом, понимать язык, диалекты и исторические особенности. Ожидается, что эта модель станет основой для цифровых сервисов.

Как отмечают разработчики, украинцы подали более 3 тысяч вариантов названий. Из них выбрали 10 финалистов:

Сяйво – Siaivo

Питай – Pytai

Слово – Slovo

Дзвинка – Dzvinka

Говерла – Hoverla

Шипит – Shypit

Шукай – Shukаі

Ядро – Yadro

Кавун – Kavun

Гомин – Homin

Проголосовать можно до 29 марта (12:00) в приложении «Дия» в разделе «Сервисы» → «Опрос».

