Кабмін вніс зміни до порядку надання допомоги на проживання для ВПО

Оновлено правила призначення виплат для пенсіонерів та сімей, у складі яких є непрацездатні особи.

Кабінет Міністрів збільшив максимальну кількість періодів виплати допомоги на проживання ВПО із чотирьох шестимісячних періодів до пʼяти. Відповідні зміни передбачені постановою Nº 390 «Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Відновлено право сімей з дітьми ВПО на допомогу: виплата на дітей надається незалежно від доходу батьків за умови відповідності сімʼї критеріям щодо майнового стану сімʼї, фактичного місця її проживання та навчання дітей.

Строк, з якого призначається виплата на дітей:

– якщо заяву до територіального органу Пенсійного фонду України буде подано до 1 травня 2026 року, то виплату буде призначено з 1 лютого 2026 року;

– у разі звернення за виплатою після 1 травня 2026 року її призначать з місяця звернення.

Оновлено правила призначення виплат для пенсіонерів та сімей, у складі яких є непрацездатні особи:

особи, яким допомогу припинено через перевищення середньомісячного сукупного доходу сімʼї (на одного члена сімʼї чотири розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги), можуть повторно подати документи на виплату з урахуванням зміненого розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2026 – 2 595 грн х 4 = 10 380 грн).

Строк, з якого призначається виплата:

– якщо заяву до територіального органу Пенсійного фонду України буде подано до 1 травня 2026 року, то виплату буде призначено з 1 січня 2026 року;

– у разі звернення за виплатою після 1 травня 2026 року її призначать з місяця звернення.

Перелік документів для призначення допомоги

Для призначення виплати подається заява, до якої додаються:

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження (для дітей до 14 років);

документи про повноваження законного представника / опікуна, піклувальника, уповноваженої особи органу опіки та піклування (у разі необхідності);

письмова згода у довільній формі про виплату уповноваженій особі допомоги від інших отримувачів із складу сімʼї;

інші документи, які можуть впливати на призначення та розмір допомоги.

Куди та як звертатись

Заява для призначення допомоги на проживання ВПО подається до територіального органу Пенсійного фонду України.

Способи подання заяви:

– особисто в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду України

або

– через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади,

або

– через ЦНАП;

– поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

– онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (з накладенням кваліфікованого електронного підпису – КЕП). Про реалізацію такої можливості буде поінформовано додатково.

