Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи на проживание для ВПЛ

Обновлены правила назначения выплат для пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица.

Кабинет Министров увеличил максимальное количество периодов выплаты помощи на проживание ВПЛ с четырех шестимесячных периодов до пяти. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением № 390 «О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам».

Восстановлено право семей с детьми ВПЛ на помощь: выплата на детей предоставляется независимо от дохода родителей при условии соответствия семьи критериям имущественного состояния, фактического места проживания и обучения детей.

Срок, с которого назначается выплата на детей:

– если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, выплата будет назначена с 1 февраля 2026 года;

– в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года ее назначат с месяца обращения.

Обновлены правила назначения выплат для пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица:

лица, которым помощь прекращена из-за превышения среднемесячного совокупного дохода семьи (на одного члена семьи — четыре размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 1 января года, в котором принимается решение о назначении помощи), могут повторно подать документы на выплату с учетом измененного размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 01.01.2026 — 2 595 грн × 4 = 10 380 грн).

Срок, с которого назначается выплата:

– если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, выплата будет назначена с 1 января 2026 года;

– в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года ее назначат с месяца обращения.

Перечень документов для назначения помощи

Для назначения выплаты подается заявление, к которому прилагаются:

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);

документы о полномочиях законного представителя / опекуна, попечителя, уполномоченного лица органа опеки и попечительства (при необходимости);

письменное согласие в произвольной форме о выплате уполномоченному лицу помощи от других получателей из состава семьи;

другие документы, которые могут влиять на назначение и размер помощи.

Куда и как обращаться

Заявление для назначения помощи на проживание ВПЛ подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Способы подачи заявления:

– лично в выбранном сервисном центре Пенсионного фонда Украины

или

– через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады,

или

– через ЦНАП;

– почтовым отправлением на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

– онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (с наложением квалифицированной электронной подписи — КЭП). О реализации такой возможности будет сообщено дополнительно.

