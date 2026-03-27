  1. В Украине

Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи на проживание для ВПЛ

11:08, 27 марта 2026
Обновлены правила назначения выплат для пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица.
Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи на проживание для ВПЛ
Кабинет Министров увеличил максимальное количество периодов выплаты помощи на проживание ВПЛ с четырех шестимесячных периодов до пяти. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением № 390 «О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам».

Восстановлено право семей с детьми ВПЛ на помощь: выплата на детей предоставляется независимо от дохода родителей при условии соответствия семьи критериям имущественного состояния, фактического места проживания и обучения детей.

Срок, с которого назначается выплата на детей:

– если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, выплата будет назначена с 1 февраля 2026 года;

– в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года ее назначат с месяца обращения.

Обновлены правила назначения выплат для пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица:

лица, которым помощь прекращена из-за превышения среднемесячного совокупного дохода семьи (на одного члена семьи — четыре размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 1 января года, в котором принимается решение о назначении помощи), могут повторно подать документы на выплату с учетом измененного размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 01.01.2026 — 2 595 грн × 4 = 10 380 грн).

Срок, с которого назначается выплата:

– если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, выплата будет назначена с 1 января 2026 года;

– в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года ее назначат с месяца обращения.

Перечень документов для назначения помощи

Для назначения выплаты подается заявление, к которому прилагаются:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
  • документы о полномочиях законного представителя / опекуна, попечителя, уполномоченного лица органа опеки и попечительства (при необходимости);
  • письменное согласие в произвольной форме о выплате уполномоченному лицу помощи от других получателей из состава семьи;
  • другие документы, которые могут влиять на назначение и размер помощи.

Куда и как обращаться

Заявление для назначения помощи на проживание ВПЛ подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Способы подачи заявления:

– лично в выбранном сервисном центре Пенсионного фонда Украины

или

– через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады,

или

– через ЦНАП;

– почтовым отправлением на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;

– онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (с наложением квалифицированной электронной подписи — КЭП). О реализации такой возможности будет сообщено дополнительно.

Кабинет Министров Украины Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

В Раде появилась ещё одна инициатива относительно выплат военнослужащим во время лечения: что предлагают

В Раде параллельно рассматривают два подхода к выплатам военнослужащим во время лечения.

БП ВС: Государственная казначейская служба — не ответчик в спорах о возмещении вреда

ВП ВС подтвердила: неправильное определение ответчика — основание для отказа в иске, поскольку в спорах о возмещении вреда ответчиком является государство в лице органа-нарушителя, а не Государственная казначейская служба Украины.

Мобилизованных работников будут учитывать при расчете рабочих мест для лиц с инвалидностью

Работодателям предлагают изменить подход к расчету штата: в Верховной Раде инициируют учёт мобилизованных работников при определении количества рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Суд в Киеве назначил бывшему правоохранителю за мошенничество на $700 тысяч условный срок без тюрьмы

В Киеве мужчина пытался выманить сотни тысяч долларов, «решив вопрос» через связи во власти.

