Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи на проживание для ВПЛ
Кабинет Министров увеличил максимальное количество периодов выплаты помощи на проживание ВПЛ с четырех шестимесячных периодов до пяти. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением № 390 «О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам».
Восстановлено право семей с детьми ВПЛ на помощь: выплата на детей предоставляется независимо от дохода родителей при условии соответствия семьи критериям имущественного состояния, фактического места проживания и обучения детей.
Срок, с которого назначается выплата на детей:
– если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, выплата будет назначена с 1 февраля 2026 года;
– в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года ее назначат с месяца обращения.
Обновлены правила назначения выплат для пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица:
лица, которым помощь прекращена из-за превышения среднемесячного совокупного дохода семьи (на одного члена семьи — четыре размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на 1 января года, в котором принимается решение о назначении помощи), могут повторно подать документы на выплату с учетом измененного размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 01.01.2026 — 2 595 грн × 4 = 10 380 грн).
Срок, с которого назначается выплата:
– если заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины будет подано до 1 мая 2026 года, выплата будет назначена с 1 января 2026 года;
– в случае обращения за выплатой после 1 мая 2026 года ее назначат с месяца обращения.
Перечень документов для назначения помощи
Для назначения выплаты подается заявление, к которому прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
- документы о полномочиях законного представителя / опекуна, попечителя, уполномоченного лица органа опеки и попечительства (при необходимости);
- письменное согласие в произвольной форме о выплате уполномоченному лицу помощи от других получателей из состава семьи;
- другие документы, которые могут влиять на назначение и размер помощи.
Куда и как обращаться
Заявление для назначения помощи на проживание ВПЛ подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Способы подачи заявления:
– лично в выбранном сервисном центре Пенсионного фонда Украины
или
– через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады,
или
– через ЦНАП;
– почтовым отправлением на адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;
– онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (с наложением квалифицированной электронной подписи — КЭП). О реализации такой возможности будет сообщено дополнительно.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.