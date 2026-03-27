Володимир Зеленський відзначив діячів театру державними нагородами до Міжнародного дня театру

Серед відзначених — артисти театрів, режисери, викладачі профільних закладів, а також працівники театральної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 276/2026 про відзначення діячів культури і театрального мистецтва з нагоди Міжнародного дня театру.

Документом передбачено нагородження митців за вагомий внесок у розвиток національної культури, високі творчі здобутки та професійну майстерність.

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

ВІТРЮК Аллу Георгіївну - провідного майстра сцени Полтавського академічного обласного театру ляльок

ВОРОБЙОВА Максима Вікторовича - керівника, режисера, актора Кременчуцького театру комедії "МО", Полтавська область

ВОРОНУ Миколу Павловича - директора комерційного Миколаївського академічного художнього драматичного театру

КНИГУ Олександра Андрійовича - генерального директора – художнього керівника Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Куліша

КРЕТОВУ Лідію Олександрівну - артистку-вокалістку Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя

КУРОЧКІНА Максима Олександровича - драматурга, художнього керівника Театру ветеранів

МУКВИЧА Юрія Миколайовича - генерального директора – художнього керівника Комунального закладу "Ніжинський академічний український драматичний театр імені М.М.Коцюбинського", Чернігівська область

НЯНЬКІНА Володимира Володимировича - директора родинного театру "Нянькіни", м. Суми

ПУТРОВА Івана Олександровича - запрошеного соліста Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м. Київ

ТОДОРАКІНА Євгена Івановича - артиста драми – провідного майстра сцени Комунального підприємства Київської обласної ради "Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені П.К.Саксаганського"

Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня

КОГУТ Оксану Володимирівну - директора комерційного Театрально-видовищного закладу культури "Київський національний академічний театр оперети"

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

КРАВЧЕНКО Ярославу Юріївну - засновника та директора Товариства "Дикий Театр"

ПІДЛІСНУ Любов Андріївну - завідувача кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

СЕМЬОШКІНУ Ольгу Петрівну - головного балетмейстера Державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка", м. Київ

Присвоїти почесні звання:

"НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

ГАВРИЛІВУ Ігорю Івановичу - артистові драми Державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької", м. Львів

ЗЛАКОМАНУ Олегу Миколайовичу - солістові опери – провідному майстру сцени Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м. Київ

НЕСТЕРОВУ Олександру Миколайовичу - директорові фахового коледжу, доценту кафедри Коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря"

ПЕТРАНЮКУ Володимиру Івановичу - директорові – художньому керівнику Комунального театрально-видовищного закладу культури Дніпровського району міста Києва "Театр української традиції "Дзеркало"

ПОПЕНКО Ларисі Вікторівні - провідному майстрові сцени Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської"

РЕПЦІ Борису Даниловичу - директорові – художньому керівнику Тернопільського обласного українського академічного драматичного театру імені Т.Г.Шевченка

САВОШУ Петру Павловичу - акторові, завідувачу трупи Волинського академічного обласного театру ляльок

УРИВСЬКОМУ Івану Сергійовичу - режисеру-постановнику Державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка", м. Київ

ФОМІЧОВІЙ Ользі Євгенівні - солістці опери – провідному майстру сцени Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м. Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

АНТОНОВІЙ Юлії Андріївні - артистці-вокалістці (солістці) Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"

БІЛІЙ Олені Вікторівні - артистці драми, провідному майстру сцени Комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь)", м. Ужгород, Закарпатська область

БІРЮКОВУ Олександру Васильовичу - провідному майстрові сцени Київського академічного театру "Колесо"

БОКОВУ Олегу Олексійовичу - артистові-ляльководу Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки

БОНДАРУК Олені Юріївні - провідному майстрові сцени Волинського академічного обласного театру ляльок

БОРИСОВІЙ Ірині Сергіївні - артистці балету Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м. Київ

ВЕРМАНУ Андрію Євгеновичу - акторові Комунального закладу "Муніципальний театр "Дім актора", м. Запоріжжя

ВОЙТОВУ Валерію Володимировичу - артистові драми – провідному майстру сцени Комунального підприємства Київської обласної ради "Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені П.К.Саксаганського"

ГУРЕВИЧУ Ярославу Григоровичу - артистові драми Державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка", м. Київ

ЗІНЧЕНКУ Тимофію Миколайовичу - провідному майстрові сцени, артисту Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя

ІВАЩУКУ Максиму Миколайовичу - солістові опери, провідному майстру сцени Комунального підприємства культури "Дніпровський академічний театр опери та балету" Дніпропетровської обласної ради

КАВУЛИЧ Сніжані Василівні - провідному майстрові сцени Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської"

КАРПЕНКУ Миколі Владиславовичу - провідному майстрові сцени Комунального закладу "Закарпатський академічний обласний театр ляльок"

КАЧАН Катерині Георгіївні - артистці – провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр драми i комедії на лівому березі Дніпра"

КЛЄЩЕНКО-ПИЛИПЧУК Вікторії Вікторівні - артистці драми Комунального закладу "Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр" Рівненської обласної ради

КОНТРЕРАС-ДІДЕНКО Амелії - артистці – провідному майстрові сцени Комунального закладу "Запорізький академічний обласний театр ляльок" Запорізької обласної ради

КОСТЮКУ Богдану Сергійовичу - провідному майстрові сцени Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру імені М.К.Садовського

КОЦЮБИНСЬКІЙ Ганні Владиславівні - артистці балету Комунального закладу "Муніципальний театр "Дім актора", м. Запоріжжя

КОЧЕРГІНУ Артему Олександровичу - артистові-вокалісту Обласного комунального закладу "Харківський академічний театр музичної комедії"

МЕЛЬНИК Ользі Анатоліївні - артистці-ляльководу, провідному майстрові сцени Комунального закладу "Черкаський академічний театр ляльок Черкаської обласної ради"

НАДКЕРНИЧНОМУ Олексію Сергійовичу - артистові драми, провідному майстру сцени Комунального підприємства "Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської"

ОВЧАРОВУ Віталію Юрійовичу - акторові Державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки", м. Київ

ОСТОНЄН Мілані Анатоліївні - артистці-вокалістці, провідному майстру сцени Обласного комунального закладу "Харківський академічний театр музичної комедії"

ПЕЧЕНКІНІЙ Тетяні Костянтинівні - артистці драми – провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний драматичний театр на Подолі"

ПОЛІЩУКУ Андрію Петровичу - артистові драми Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр "Золоті ворота"

ПОПОВУ Леоніду Юрійовичу - артистові оркестру Одеського національного академічного театру опери та балету

РАДЧЕНКУ Сергію Вікторовичу - артистові – провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури "УКРАЇНСЬКИЙ МАЛИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР", м. Київ

РАДЬКУ Олександру Андрійовичу - провідному майстрові сцени Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру імені М.К.Садовського

РЕБРИК Ліліані Іванівні - артистці драми – провідному майстру сцени Театрально-видовищного закладу культури "Київський національний академічний Молодий театр"

РИЖЕВОЛУ Максиму Володимировичу - провідному майстрові сцени Комунального закладу "Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради"

РУСАК Мар’яні Євгенівні - концертмейстерові Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

САЧЕНКО Катерині Олександрівні - акторці драми Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру

СЕМИРОЗУМЕНКО Ларисі Миколаївні - старшому викладачеві Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

СИДОРЕНКУ Сергію Олександровичу - артистові Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва

СКУЛКІНУ Олександру Ігоровичу - артистові балету – провідному майстру сцени Державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м. Київ

СОКОЛЬНИКУ Руслану Сергійовичу - артистові Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр на Печерську"

ТАТАРОВІЙ-ЦУЦКІРІДЗЕ Яні Олегівні - артистці-вокалістці Театрально-видовищного закладу культури "Київський національний академічний театр оперети"

ТКАЧУК Олені Миколаївні - артистці-ляльководу, провідному майстрові сцени Комунального закладу "Рівненський академічний обласний театр ляльок" Рівненської обласної ради

ФЕДЧУКУ Юрію Георгійовичу - провідному майстрові сцени Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича"

ФІЛІПОВИЧ Мирославі Вікторівні - актрисі Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр юного глядача на Липках"

ЧЕРНЯКУ Олексію Володимировичу - провідному майстрові сцени, артисту-вокалісту Театрально-концертного закладу культури " Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня", м. Київ

ЧІКЕЛЬ Ірині Михайлівні - артистці хору Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

ЧУХАЛОВІЙ Ірині Володимирівні - артистці-вокалістці Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Куліша

ШМИГЕЛЬСЬКІЙ Катерині Сергіївні - артистці балету, провідному майстру сцени Комунального підприємства культури "Дніпровський академічний театр опери та балету" Дніпропетровської обласної ради

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"

БУРДЕЙНІЙ Інні Петрівні - хореографові, м. Житомир

ГУЛОМУ Ігорю Сергійовичу - директорові – художньому керівнику Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр ляльок"

ЗАДОРОЖНІЙ Вірі Миколаївні - головному художникові Театрально-видовищного закладу культури "Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра"

ПОГРЕБНЯК Марії Сергіївні - головному художникові Театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний драматичний театр на Подолі"

ЧАДОВУ Аркадію Андрійовичу - виконувачеві обов’язків директора Обласного комунального закладу "Харківський театр для дітей та юнацтва"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"

КРАМАРОВУ Володимиру Івановичу - завідувачеві художньо-постановочної частини Театрально-видовищного закладу культури "Київський національний академічний Молодий театр"

ЛЕВИЦЬКІЙ Тамарі Анатоліївні - репетиторові з класу балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

ЛЕДНЬОВІЙ Ользі Василівні - художникові-постановнику Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва

МИШЛОВСЬКОМУ Олегу Ігоровичу - звукорежисеру Державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької", м. Львів

НЯНЬКІНІЙ Тетяні Володимирівні - художньому керівникові родинного театру "Нянькіни", м. Суми

РУСАНОВІЙ Наталії Леонідівні - начальнику цеху (кравецького) Державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка", м. Київ

СТАХНИК Людмилі Миколаївні - репетиторові з балету Концертно-театрального закладу культури "Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина", м. Київ

ТРУНОВІЙ Ірині Миколаївні - директорові Хмельницького академічного обласного театру ляльок

ХИЖНЯКУ Сергію Леонідовичу - заступникові директора – художньому керівнику з організації та обслуговування глядачів Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії

ЧАГАРНІЙ Раїсі Іванівні - начальникові відділу Державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки", м. Київ

ЯЦИНІ Олегу Анатолійовичу - директорові Комунального закладу "Харківський академічний драматичний театр імені Г.Ф.Квітки-Основ’яненка" Харківської обласної ради.

