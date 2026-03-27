Соціальне підприємництво отримає правовий статус: які новації пропонують

В Україні готують законодавчі зміни, які передбачають визначення соціального підприємництва, розширення доступу до інструментів держпідтримки та можливість залучення міжнародного фінансування.

В Україні працюють тисячі бізнесів, які не лише заробляють і сплачують податки, а й вирішують соціальні проблеми: створюють робочі місця, підтримують громади та реалізують важливі ініціативи. Водночас юридично такі підприємства досі не мають чіткого визначення, через що позбавлені повноцінного доступу до державної підтримки та грантів ЄС.

Змінити ситуацію покликаний законопроєкт №14156 про соціальне підприємництво, який профільний комітет Верховної Ради вже рекомендував ухвалити. Один із його ініціаторів, народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Санченко, пояснив, що документ передбачає зміни до чинного законодавства щодо розвитку малого і середнього бізнесу без створення додаткової бюрократії.

Законопроєкт вводить офіційне визначення соціального підприємства, до якого можуть належати як представники малого і середнього бізнесу, так і громадські чи благодійні організації. Також він передбачає рівний доступ такого бізнесу до всіх інструментів підтримки, включно з консультаціями, бізнес-інкубаторами, мікрокредитуванням і державними гарантіями. Окрім цього, відкривається можливість залучення міжнародних грантів та імпакт-інвестицій.

За словами парламентаря, ухвалення цього документа є частиною євроінтеграційних зобов’язань України.

«В ЄС сектор соціальної економіки – це 13,6 млн робочих місць. Євросоюз уже виділив €2,8 млрд гарантій через InvestEU на підтримку соціального підприємництва. Але щоб отримати доступ до цих коштів, потрібна правова основа», – зауважив Олександр Санченко.

Запровадження нових норм передбачає збільшення кількості підприємств, створення робочих місць і зростання податкових надходжень. Також йдеться про розширення працевлаштування для людей із вразливих категорій, зокрема осіб з інвалідністю та ветеранів, і зменшення навантаження на систему соцзахисту. Окремо передбачено підтримку розвитку громад через вирішення локальних проблем підприємницькими інструментами.

