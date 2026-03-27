Социальное предпринимательство получит правовой статус: какие новации предлагают

17:07, 27 марта 2026
В Украине готовятся законодательные изменения, предусматривающие определение социального предпринимательства, расширение доступа к инструментам господдержки и возможность привлечения международного финансирования.
В Украине работают тысячи бизнесов, которые не только зарабатывают и платят налоги, но и решают социальные проблемы: создают рабочие места, поддерживают громады и реализуют важные инициативы. В то же время юридически такие предприятия до сих пор не имеют чёткого определения, из-за чего лишены полноценного доступа к государственной поддержке и грантам ЕС.

Изменить ситуацию призван законопроект №14156 о социальном предпринимательстве, который профильный комитет Верховной Рады уже рекомендовал принять. Один из его инициаторов, народный депутат от «Слуги народа» Александр Санченко, пояснил, что документ предусматривает изменения в действующее законодательство о развитии малого и среднего бизнеса без создания дополнительной бюрократии.

Законопроект вводит официальное определение социального предприятия, к которому могут относиться как представители малого и среднего бизнеса, так и общественные или благотворительные организации. Также он предусматривает равный доступ такого бизнеса ко всем инструментам поддержки, включая консультации, бизнес-инкубаторы, микрокредитование и государственные гарантии. Кроме того, открывается возможность привлечения международных грантов и импакт-инвестиций.

По словам парламентария, принятие этого документа является частью евроинтеграционных обязательств Украины.

«В ЕС сектор социальной экономики — это 13,6 млн рабочих мест. Евросоюз уже выделил €2,8 млрд гарантий через InvestEU на поддержку социального предпринимательства. Но чтобы получить доступ к этим средствам, необходима правовая основа», — отметил Александр Санченко.

Введение новых норм предусматривает увеличение количества предприятий, создание рабочих мест и рост налоговых поступлений. Также речь идёт о расширении трудоустройства для людей из уязвимых категорий, в частности лиц с инвалидностью и ветеранов, и снижении нагрузки на систему социальной защиты. Отдельно предусмотрена поддержка развития громад через решение локальных проблем предпринимательскими инструментами.

