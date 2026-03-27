Декларування при звільненні з державної служби — що треба знати

Держслужбовцям пояснили, хто зобов'язаний подавати декларацію при звільненні.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Звільнення з державної служби не звільняє особу від обов'язків фінансового контролю. Навпаки, саме декларації, що подаються при припиненні публічної служби, є такими що підлягають обов’язковій перевірці Національним агентством з питань запобігання корупції. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

У 2026 році особи, які припиняють виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинні подати окрему електронну декларацію у зв'язку зі звільненням, та ще й наступному році щорічну декларацію.

Хто зобов'язаний подавати декларацію при звільненні?

Декларацію у зв'язку з припиненням діяльності пов’язані з виконання функцій подають державні службовці та інші особи, які були суб'єктами е-декларування. Обов'язок виникає незалежно від причини звільнення (власне бажання, скорочення, закінчення контракту, дисциплінарне звільнення тощо).

Декларація у зв'язку з припиненням діяльності це обов'язковий тип декларації, який подається за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Така декларація фіксує остаточний майновий і фінансовий стан особи на момент припинення служби.

Особа також зобов'язана подати в наступному році щорічну декларацію, оскільки існує найпоширеніша помилка — вважати, що декларація при звільненні замінює щорічну.

Порушення строків подання декларації навіть на 1 день тягне адміністративну відповідальність.

Що потрібно декларувати при звільненні

У декларації при звільненні зазначають усі відомості, передбачені законом, а саме:

- майно (нерухомість (у власності та користуванні), транспортні засоби, корпоративні права, цінне рухоме майно);

- доходи (заробітна плата, включно з виплатами при звільненні, компенсації за невикористані відпустки, інші доходи, отримані до дати звільнення);

- грошові активи (готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та фінансових установах);

- фінансові зобов'язання (кредити, іпотека, позики від фізичних і юридичних осіб, інші боргові зобов'язання).

Всі дані зазначаються станом на останній день періоду, що декларується.

Типові помилки в декларації «при звільненні»

неподання декларації, бо «вже не держслужбовець»;

пропуск 30-денного строку;

неправильний вибір типу декларації;

неповне декларування доходів при звільненні;

ігнорування майна або зобов'язань членів сім'ї.

Практичні поради

- подайте декларацію одразу після звільнення, не відкладаючи на останній день;

- перевірте, який саме тип декларації обираєте;

- збережіть наказ про звільнення та підтверджуючи фінансові документи;

- перевірте, чи не виникає обов'язок подання ще й щорічної декларації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.