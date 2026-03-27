Декларування при звільненні з державної служби — що треба знати
Звільнення з державної служби не звільняє особу від обов'язків фінансового контролю. Навпаки, саме декларації, що подаються при припиненні публічної служби, є такими що підлягають обов’язковій перевірці Національним агентством з питань запобігання корупції. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.
У 2026 році особи, які припиняють виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинні подати окрему електронну декларацію у зв'язку зі звільненням, та ще й наступному році щорічну декларацію.
Хто зобов'язаний подавати декларацію при звільненні?
Декларацію у зв'язку з припиненням діяльності пов’язані з виконання функцій подають державні службовці та інші особи, які були суб'єктами е-декларування. Обов'язок виникає незалежно від причини звільнення (власне бажання, скорочення, закінчення контракту, дисциплінарне звільнення тощо).
Декларація у зв'язку з припиненням діяльності це обов'язковий тип декларації, який подається за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
Така декларація фіксує остаточний майновий і фінансовий стан особи на момент припинення служби.
Особа також зобов'язана подати в наступному році щорічну декларацію, оскільки існує найпоширеніша помилка — вважати, що декларація при звільненні замінює щорічну.
Порушення строків подання декларації навіть на 1 день тягне адміністративну відповідальність.
Що потрібно декларувати при звільненні
У декларації при звільненні зазначають усі відомості, передбачені законом, а саме:
- майно (нерухомість (у власності та користуванні), транспортні засоби, корпоративні права, цінне рухоме майно);
- доходи (заробітна плата, включно з виплатами при звільненні, компенсації за невикористані відпустки, інші доходи, отримані до дати звільнення);
- грошові активи (готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та фінансових установах);
- фінансові зобов'язання (кредити, іпотека, позики від фізичних і юридичних осіб, інші боргові зобов'язання).
Всі дані зазначаються станом на останній день періоду, що декларується.
Типові помилки в декларації «при звільненні»
- неподання декларації, бо «вже не держслужбовець»;
- пропуск 30-денного строку;
- неправильний вибір типу декларації;
- неповне декларування доходів при звільненні;
- ігнорування майна або зобов'язань членів сім'ї.
Практичні поради
- подайте декларацію одразу після звільнення, не відкладаючи на останній день;
- перевірте, який саме тип декларації обираєте;
- збережіть наказ про звільнення та підтверджуючи фінансові документи;
- перевірте, чи не виникає обов'язок подання ще й щорічної декларації.
