  В Украине

Декларирование при увольнении с государственной службы — что нужно знать

21:19, 27 марта 2026
Госслужащим разъяснили, кто обязан подавать декларацию при увольнении.
Увольнение с государственной службы не освобождает лицо от обязанностей финансового контроля. Напротив, именно декларации, подаваемые при прекращении публичной службы, подлежат обязательной проверке Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

В 2026 году лица, прекращающие выполнение функций государства или местного самоуправления, должны подать отдельную электронную декларацию в связи с увольнением, а также в следующем году — ежегодную декларацию.

Кто обязан подавать декларацию при увольнении?

Декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства, подают государственные служащие и другие лица, которые были субъектами е-декларирования. Обязанность возникает независимо от причины увольнения (по собственному желанию, сокращение, окончание контракта, дисциплинарное увольнение и т.д.).

Декларация в связи с прекращением деятельности — это обязательный тип декларации, который подается за период, не охваченный ранее поданными декларациями.

Такая декларация фиксирует окончательное имущественное и финансовое состояние лица на момент прекращения службы.

Лицо также обязано подать в следующем году ежегодную декларацию, поскольку распространенной ошибкой является считать, что декларация при увольнении заменяет ежегодную.

Нарушение сроков подачи декларации даже на 1 день влечет административную ответственность.

Что нужно декларировать при увольнении

В декларации при увольнении указываются все сведения, предусмотренные законом, а именно:

имущество (недвижимость (в собственности и пользовании), транспортные средства, корпоративные права, ценное движимое имущество);

доходы (заработная плата, включая выплаты при увольнении, компенсации за неиспользованный отпуск, другие доходы, полученные до даты увольнения);

денежные активы (наличные средства, средства на счетах в банках и финансовых учреждениях);

финансовые обязательства (кредиты, ипотека, займы от физических и юридических лиц, другие долговые обязательства).

Все данные указываются по состоянию на последний день декларируемого периода.

Типичные ошибки в декларации «при увольнении»:

  • неподача декларации, потому что «уже не госслужащий»;
  • пропуск 30-дневного срока;
  • неправильный выбор типа декларации;
  • неполное декларирование доходов при увольнении;
  • игнорирование имущества или обязательств членов семьи.

Практические советы:

подавайте декларацию сразу после увольнения, не откладывая на последний день;

проверьте, какой именно тип декларации выбираете;

сохраните приказ об увольнении и подтверждающие финансовые документы;

проверьте, не возникает ли обязанность подачи также ежегодной декларации.

