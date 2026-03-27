Кабмін затвердив новий техрегламент для авто: що буде зі старими машинами і як зміняться правила

16:13, 27 березня 2026
В Україні впроваджують новий техрегламент, водночас захищаючи власників авто від різких змін.
Кабмін ухвалив постанову №389, якою затвердив новий Технічний регламент щодо конструкції колісних транспортних засобів, їхніх складових частин та обладнання. Документ не лише оновлює вимоги, а й фактично змінює всю систему сертифікації автомобілів в Україні, замінюючи попередній підхід, який діяв понад десять років.

Ключова новація — впровадження єдиного Технічного регламенту на рівні урядової постанови. Раніше ці питання регулювалися наказом Мінінфраструктури від 2012 року. Тепер базовим документом стає саме постанова уряду, що означає вищий юридичний статус правил і їхню уніфікацію для всіх учасників ринку. Водночас у пов’язаних нормативних актах уже замінено всі посилання на старий порядок — відтепер вони прив’язані до нового регламенту.

Окремо уряд передбачив перехідний період для ринку. Транспортні засоби, їхні частини та обладнання, які були введені в обіг до набрання чинності постановою і відповідали попереднім вимогам, не можуть бути заборонені чи обмежені через невідповідність новому регламенту. Це рішення дозволяє уникнути різких змін для бізнесу та власників авто.

Нові процедури для сертифікації та рішень держави

Суттєві зміни стосуються роботи органів сертифікації. У документах оновлено термінологію: замість «анулювання» тепер застосовується «припинення». Така заміна узгоджує процедури з законом про адміністративну процедуру і підкреслює більш формалізований характер рішень держави. Крім того, прямо закріплено, що всі процеси — від призначення органів до обмеження їхньої діяльності — мають здійснюватися з урахуванням цього закону.

Важливою новацією є деталізація процедур для заявників. Якщо пакет документів подано не повністю або з порушеннями, заяву не відхиляють одразу. Її залишають без руху, про що повідомляють заявника з поясненням причин і встановленням строку для усунення недоліків. Цей строк не може перевищувати 20 робочих днів. Визначено і порядок повідомлення: лист надсилається не пізніше наступного робочого дня після рішення, а датою отримання вважається наступний робочий день після відправлення електронною поштою.

Разом із цим посилено вимоги до самих органів сертифікації. Серед підстав для припинення їх призначення — зокрема невиконання вимог або здійснення діяльності без належного визначення завдань у межах регламенту. Таким чином уряд робить акцент на контролі якості та відповідальності цих установ.

Хто впроваджує зміни і коли вони запрацюють

Інституційні зміни також відображені в тексті постанови. Функції у сфері впровадження нового регламенту покладено на Міністерство розвитку громад та територій. У зв’язку з цим у нормативних актах оновлено назви органів: замість «Мінінфраструктури» використовується «Мінрозвитку».

Зміни торкнулися і системи державного ринкового нагляду. У переліку продукції, що підлягає контролю, замінено посилання на старий наказ — тепер застосовується нова постанова. Це означає, що перевірки транспортних засобів і комплектуючих здійснюватимуться вже за оновленими правилами.

Окремим блоком уряд скасував низку попередніх актів, які регулювали цю сферу. Йдеться про базову постанову 2011 року та подальші зміни до неї, ухвалені у 2015–2025 роках. Таке рішення систематизує нормативну базу і усуває дублювання норм.

Постанова також визначає, що органи з оцінки відповідності, призначені ще за старими правилами, продовжать працювати у своїх сферах, але вже відповідно до нового Технічного регламенту. Це дозволяє забезпечити безперервність процедур у перехідний період.

Документ набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування. Цей строк передбачено для адаптації ринку, оновлення процедур і повноцінного запуску нової системи.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фіналісти визначені: конкурс на голову Держмитслужби вийшов на завершальний етап

Конкурсна комісія визначила фіналістів на посаду очільника Держмитслужби — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова.

Під маскою споживчого кредиту: Верховний Суд дозволив стягувати іпотеку за комерційні борги під час війни

Верховний Суд підтвердив: мораторій на примусову реалізацію іпотечного майна фізичних осіб під час воєнного стану не поширюється на кредити, видані для підприємницької діяльності.

Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

У Раді з’явилася ще одна ініціатива щодо виплат військовим під час лікування: що пропонують

У Раді паралельно розглядають два підходи до виплат військовим під час лікування.

ВП ВС: Держказначейство — не відповідач у спорах про відшкодування шкоди

ВП ВС підтвердила: неправильне визначення відповідача — підстава для відмови у позові, оскільки у спорах про шкоду відповідачем є держава в особі органу-порушника, а не Держказначейство.

