Кабмин утвердил новый техрегламент для авто: что будет со старыми машинами и как изменятся правила

В Украине внедряют новый техрегламент, одновременно защищая владельцев авто от резких изменений.

Кабмин принял постановление №389, которой утвердил новый Технический регламент относительно конструкции колесных транспортных средств, их составных частей и оборудования. Документ не только обновляет требования, но и фактически меняет всю систему сертификации автомобилей в Украине, заменяя предыдущий подход, который действовал более десяти лет.

Ключевая новация — внедрение единого Технического регламента на уровне правительственного постановления. Ранее эти вопросы регулировались приказом Мининфраструктуры от 2012 года. Теперь базовым документом становится именно постановление правительства, что означает более высокий юридический статус правил и их унификацию для всех участников рынка. В то же время в связанных нормативных актах уже заменены все ссылки на старый порядок — отныне они привязаны к новому регламенту.

Отдельно правительство предусмотрело переходный период для рынка. Транспортные средства, их части и оборудование, которые были введены в обращение до вступления в силу постановления и соответствовали прежним требованиям, не могут быть запрещены или ограничены из-за несоответствия новому регламенту. Это решение позволяет избежать резких изменений для бизнеса и владельцев автомобилей.

Новые процедуры для сертификации и решений государства

Существенные изменения касаются работы органов сертификации. В документах обновлена терминология: вместо «аннулирования» теперь применяется «прекращение». Такая замена согласует процедуры с законом об административной процедуре и подчеркивает более формализованный характер решений государства. Кроме того, прямо закреплено, что все процессы — от назначения органов до ограничения их деятельности — должны осуществляться с учетом этого закона.

Важной новацией является детализация процедур для заявителей. Если пакет документов подан не полностью или с нарушениями, заявление не отклоняют сразу. Его оставляют без движения, о чем уведомляют заявителя с пояснением причин и установлением срока для устранения недостатков. Этот срок не может превышать 20 рабочих дней. Определен и порядок уведомления: письмо направляется не позднее следующего рабочего дня после принятия решения, а датой получения считается следующий рабочий день после отправки по электронной почте.

Вместе с этим усилены требования к самим органам сертификации. Среди оснований для прекращения их назначения — в частности невыполнение требований или осуществление деятельности без надлежащего определения задач в рамках регламента. Таким образом правительство делает акцент на контроле качества и ответственности этих учреждений.

Кто внедряет изменения и когда они заработают

Институциональные изменения также отражены в тексте постановления. Функции в сфере внедрения нового регламента возложены на Министерство развития общин и территорий. В связи с этим в нормативных актах обновлены названия органов: вместо «Мининфраструктуры» используется «Минразвития».

Изменения коснулись и системы государственного рыночного надзора. В перечне продукции, подлежащей контролю, заменены ссылки на старый приказ — теперь применяется новое постановление. Это означает, что проверки транспортных средств и комплектующих будут осуществляться уже по обновленным правилам.

Отдельным блоком правительство отменило ряд предыдущих актов, которые регулировали эту сферу. Речь идет о базовом постановлении 2011 года и последующих изменениях к нему, принятых в 2015–2025 годах. Такое решение систематизирует нормативную базу и устраняет дублирование норм.

Постановление также определяет, что органы по оценке соответствия, назначенные еще по старым правилам, продолжат работать в своих сферах, но уже в соответствии с новым Техническим регламентом. Это позволяет обеспечить непрерывность процедур в переходный период.

Документ вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования. Этот срок предусмотрен для адаптации рынка, обновления процедур и полноценного запуска новой системы.

