  1. В Україні
  2. / У світі

Рубіо заперечив, що США вимагають виведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки

19:35, 27 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не висував Україні вимог щодо виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон нібито вимагає від України залишити Донбас в обмін на гарантії безпеки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Він також прокоментував заяву Президента України Володимир Зеленський щодо можливих територіальних поступок, зазначивши, що вона не відповідає дійсності.

За словами Рубіо, США не надавали Україні подібних сигналів. Він підкреслив, що питання гарантій безпеки може розглядатися лише після завершення війни, оскільки в іншому випадку це означало б безпосереднє втягнення США у конфлікт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

США рф Донбас Україна війна

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]