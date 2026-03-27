Рубіо заперечив, що США вимагають виведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не висував Україні вимог щодо виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Держсекретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон нібито вимагає від України залишити Донбас в обмін на гарантії безпеки.

Він також прокоментував заяву Президента України Володимир Зеленський щодо можливих територіальних поступок, зазначивши, що вона не відповідає дійсності.

За словами Рубіо, США не надавали Україні подібних сигналів. Він підкреслив, що питання гарантій безпеки може розглядатися лише після завершення війни, оскільки в іншому випадку це означало б безпосереднє втягнення США у конфлікт.

