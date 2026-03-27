Рубио опроверг, что США требуют вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности

19:35, 27 марта 2026
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выдвигал Украине требований по выходу из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио отрицает информацию о том, что Вашингтон якобы требует от Украины покинуть Донбасс в обмен на гарантии безопасности.

Он также прокомментировал заявление Президента Украины Владимир Зеленский о возможных территориальных уступках, отметив, что оно не соответствует действительности.

По словам Рубио, США не предоставляли Украине подобные сигналы. Он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности может рассматриваться только после завершения войны, поскольку в противном случае это означало бы непосредственное вовлечение США в конфликт.

США рф Донбасс Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

