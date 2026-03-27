Рубио опроверг, что США требуют вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выдвигал Украине требований по выходу из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио отрицает информацию о том, что Вашингтон якобы требует от Украины покинуть Донбасс в обмен на гарантии безопасности.

Он также прокомментировал заявление Президента Украины Владимир Зеленский о возможных территориальных уступках, отметив, что оно не соответствует действительности.

По словам Рубио, США не предоставляли Украине подобные сигналы. Он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности может рассматриваться только после завершения войны, поскольку в противном случае это означало бы непосредственное вовлечение США в конфликт.

