Яку податкову соціальну пільгу може отримати самотня мати у 2026 році: пояснення ДПС

Самотні матері можуть скористатися підвищеною податковою соціальною пільгою за наявності відповідних підстав і дотримання встановлених вимог.

Податкова служба в Одеській області повідомляє, що порядок надання податкової соціальної пільги регулюється статтею 169 розділу IV Податковий кодекс України.

Згідно з нормами законодавства, кожен платник податку має право зменшити свій місячний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати від одного роботодавця, на суму податкової соціальної пільги. Її базовий розмір становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного року. У 2026 році ця сума дорівнює 1664 грн.

Водночас для окремих категорій громадян передбачено підвищену пільгу. Зокрема, одинокі матері чи батьки, вдови або вдівці, а також опікуни і піклувальники можуть скористатися пільгою у розмірі 150% базової — тобто 2496 грн у 2026 році — на кожну дитину віком до 18 років.

Пільга застосовується лише за умови, що місячний дохід у вигляді зарплати не перевищує встановлений граничний рівень. Він визначається як прожитковий мінімум для працездатної особи, помножений на коефіцієнт 1,4. У 2026 році це становить 4660 грн. Для батьків із дітьми цей поріг збільшується пропорційно їх кількості.

Якщо платник має право на кілька видів пільг, застосовується лише одна — та, що передбачає найбільший розмір.

Щоб скористатися підвищеною пільгою, необхідно подати відповідну заяву роботодавцю та додати документи, що підтверджують право на неї.

Таким чином, самотня мати може отримати податкову соціальну пільгу у розмірі 2496 грн на кожну дитину до 18 років за умови дотримання встановлених вимог і подання підтверджуючих документів.

