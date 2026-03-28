  1. В Україні

Яку податкову соціальну пільгу може отримати самотня мати у 2026 році: пояснення ДПС

20:47, 28 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Самотні матері можуть скористатися підвищеною податковою соціальною пільгою за наявності відповідних підстав і дотримання встановлених вимог.
Фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Одеській області повідомляє, що порядок надання податкової соціальної пільги регулюється статтею 169 розділу IV Податковий кодекс України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з нормами законодавства, кожен платник податку має право зменшити свій місячний оподатковуваний дохід, отриманий у вигляді заробітної плати від одного роботодавця, на суму податкової соціальної пільги. Її базовий розмір становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного року. У 2026 році ця сума дорівнює 1664 грн.

Водночас для окремих категорій громадян передбачено підвищену пільгу. Зокрема, одинокі матері чи батьки, вдови або вдівці, а також опікуни і піклувальники можуть скористатися пільгою у розмірі 150% базової — тобто 2496 грн у 2026 році — на кожну дитину віком до 18 років.

Пільга застосовується лише за умови, що місячний дохід у вигляді зарплати не перевищує встановлений граничний рівень. Він визначається як прожитковий мінімум для працездатної особи, помножений на коефіцієнт 1,4. У 2026 році це становить 4660 грн. Для батьків із дітьми цей поріг збільшується пропорційно їх кількості.

Якщо платник має право на кілька видів пільг, застосовується лише одна — та, що передбачає найбільший розмір.

Щоб скористатися підвищеною пільгою, необхідно подати відповідну заяву роботодавцю та додати документи, що підтверджують право на неї.

Таким чином, самотня мати може отримати податкову соціальну пільгу у розмірі 2496 грн на кожну дитину до 18 років за умови дотримання встановлених вимог і подання підтверджуючих документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

У новому Цивільному кодексі проігнорували застарілу форму по батькові — відмову не передбачили

Українське законодавство досі не допускає відсутності по батькові — навіть коли батько юридично чи фактично відсутній.

Верховна Рада планує вилучити з КПК норму про публікацію повісток у ЗМІ

Парламент ініціює цифровізацію процедури in absentia, пропонуючи онлайн-публікацію єдиним офіційним джерелом виклику.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]