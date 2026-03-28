  В Украине

Какую налоговую социальную льготу может получить одинокая мать в 2026 году: объяснение ГНС

20:47, 28 марта 2026
Одинокие матери могут воспользоваться повышенной налоговой социальной льготой при наличии соответствующих оснований и соблюдения установленных требований.
Какую налоговую социальную льготу может получить одинокая мать в 2026 году: объяснение ГНС
Налоговая служба в Одесской области сообщает, что порядок предоставления налоговой социальной льготы регулируется статьей 169 раздела IV Налогового кодекса Украины.

Согласно нормам законодательства, каждый налогоплательщик имеет право уменьшить свой месячный налогооблагаемый доход, полученный в виде заработной платы от одного работодателя, на сумму налоговой социальной льготы. Ее базовый размер составляет 50% прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января соответствующего года. В 2026 году эта сумма составляет 1664 грн.

В то же время для отдельных категорий граждан предусмотрена повышенная льгота. В частности, одинокие матери или отцы, вдовы или вдовцы, а также опекуны и попечители могут воспользоваться льготой в размере 150% базовой — то есть 2496 грн в 2026 году — на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Льгота применяется только при условии, что месячный доход в виде заработной платы не превышает установленный предельный уровень. Он определяется как прожиточный минимум для трудоспособного лица, умноженный на коэффициент 1,4. В 2026 году это составляет 4660 грн. Для родителей с детьми этот порог увеличивается пропорционально их количеству.

Если налогоплательщик имеет право на несколько видов льгот, применяется только одна — та, которая предусматривает наибольший размер.

Чтобы воспользоваться повышенной льготой, необходимо подать соответствующее заявление работодателю и предоставить документы, подтверждающие право на нее.

Таким образом, одинокая мать может получить налоговую социальную льготу в размере 2496 грн на каждого ребенка до 18 лет при соблюдении установленных требований и предоставлении подтверждающих документов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету

В Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

