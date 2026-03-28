  1. В Україні

Страхові виплати при травмі на роботі — яку дату вважають днем звернення

13:53, 28 березня 2026
Важливі нюанси подання заяви, які впливають на отримання страхових виплат.
Страхові виплати при травмі на роботі — яку дату вважають днем звернення
Українцям роз’яснили, яку саме дату враховують як день звернення за страховими виплатами у разі нещасного випадку на виробництві.

Йдеться про ключовий момент, від якого залежить призначення, перерахунок або продовження виплат.

Що вважається днем звернення

Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 26 січня 2024 року № 4-1, днем звернення є дата, коли прийнято заяву разом із повним пакетом необхідних документів.

Якщо подаєте заяву поштою

У разі надсилання документів поштою (крім випадків призначення або поновлення виплати), днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі відправлення.

Якщо подаєте онлайн

Якщо заяву подано через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або портал «Дія», то днем звернення вважається дата її реєстрації разом зі сканованими чи фотокопіями документів.

Чому це важливо

Саме дата звернення визначає початок розгляду заяви і може впливати на строки отримання страхових виплат. Українцям радять подавати документи повністю та коректно, щоб уникнути затримок у призначенні допомоги.

Пенсійний фонд ПФУ

