Страховые выплаты при травме на работе — какую дату считают днем обращения

13:53, 28 марта 2026
Важные нюансы подачи заявления, которые влияют на получение страховых выплат.
Украинцам разъяснили, какую именно дату учитывают как день обращения за страховыми выплатами в случае несчастного случая на производстве.

Речь идет о ключевом моменте, от которого зависит назначение, перерасчет или продление выплат.

Что считается днем обращения

В соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 26 января 2024 года № 4-1 днем обращения является дата, когда принято заявление вместе с полным пакетом необходимых документов.

Если подаете заявление по почте

В случае отправки документов по почте (кроме случаев назначения или возобновления выплаты) днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле отправления.

Если подаете онлайн

Если заявление подано через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал «Дія», то днем обращения считается дата его регистрации вместе со сканированными или фотокопиями документов.

Почему это важно

Именно дата обращения определяет начало рассмотрения заявления и может влиять на сроки получения страховых выплат. Украинцам советуют подавать документы полностью и корректно, чтобы избежать задержек при назначении помощи.

Пенсионный фонд ПФУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

