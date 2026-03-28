Страховые выплаты при травме на работе — какую дату считают днем обращения

Важные нюансы подачи заявления, которые влияют на получение страховых выплат.

Украинцам разъяснили, какую именно дату учитывают как день обращения за страховыми выплатами в случае несчастного случая на производстве.

Речь идет о ключевом моменте, от которого зависит назначение, перерасчет или продление выплат.

Что считается днем обращения

В соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 26 января 2024 года № 4-1 днем обращения является дата, когда принято заявление вместе с полным пакетом необходимых документов.

Если подаете заявление по почте

В случае отправки документов по почте (кроме случаев назначения или возобновления выплаты) днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле отправления.

Если подаете онлайн

Если заявление подано через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или портал «Дія», то днем обращения считается дата его регистрации вместе со сканированными или фотокопиями документов.

Почему это важно

Именно дата обращения определяет начало рассмотрения заявления и может влиять на сроки получения страховых выплат. Украинцам советуют подавать документы полностью и корректно, чтобы избежать задержек при назначении помощи.

