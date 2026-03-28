ФОП припинив діяльність — що далі: як відбувається зняття з обліку ЄСВ
Підприємцям пояснили, як відбувається процедура зняття з обліку платника єдиного соціального внеску після припинення діяльності. Роз’яснення оприлюднили в податковій службі.
Йдеться про обов’язковий етап після закриття ФОП, який впливає на відсутність боргів і завершення всіх фінансових зобов’язань перед державою.
Як починається процедура
Процес зняття з обліку стартує автоматично — після того, як державний реєстратор передає до податкових органів інформацію про припинення підприємницької діяльності.
Ці дані містять дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі.
Що відбувається далі
Після отримання інформації податкові органи:
- проводять перевірку підприємця;
- здійснюють остаточний розрахунок зі сплати ЄСВ.
Лише після цього ФОП можуть зняти з обліку.
Які обов’язки залишаються
Навіть після державної реєстрації припинення діяльності підприємець:
- зберігає обов’язки платника ЄСВ за період, коли працював як ФОП;
- несе відповідальність за нарахування і сплату внесків.
За який період потрібно сплатити ЄСВ
Останній звітний період для нарахування внеску — від завершення попереднього звітного періоду до місяця, в якому ФОП офіційно закрили, включно.
Коли ФОП остаточно знімають з обліку
Зняття з обліку відбувається:
- після перевірки;
- після повного розрахунку з ЄСВ.
Відповідні дані вносяться до реєстру страхувальників.
Датою зняття з обліку вважається день, коли запис про це внесено до реєстру страхувальників..
