ФОП припинив діяльність — що далі: як відбувається зняття з обліку ЄСВ

Коли починається процедура, що перевіряє податкова і коли підприємця остаточно знімають з обліку.

Підприємцям пояснили, як відбувається процедура зняття з обліку платника єдиного соціального внеску після припинення діяльності. Роз’яснення оприлюднили в податковій службі.

Йдеться про обов’язковий етап після закриття ФОП, який впливає на відсутність боргів і завершення всіх фінансових зобов’язань перед державою.

Як починається процедура

Процес зняття з обліку стартує автоматично — після того, як державний реєстратор передає до податкових органів інформацію про припинення підприємницької діяльності.

Ці дані містять дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі.

Що відбувається далі

Після отримання інформації податкові органи:

проводять перевірку підприємця;

здійснюють остаточний розрахунок зі сплати ЄСВ.

Лише після цього ФОП можуть зняти з обліку.

Які обов’язки залишаються

Навіть після державної реєстрації припинення діяльності підприємець:

зберігає обов’язки платника ЄСВ за період, коли працював як ФОП;

несе відповідальність за нарахування і сплату внесків.

За який період потрібно сплатити ЄСВ

Останній звітний період для нарахування внеску — від завершення попереднього звітного періоду до місяця, в якому ФОП офіційно закрили, включно.

Коли ФОП остаточно знімають з обліку

Зняття з обліку відбувається:

після перевірки;

після повного розрахунку з ЄСВ.

Відповідні дані вносяться до реєстру страхувальників.

Датою зняття з обліку вважається день, коли запис про це внесено до реєстру страхувальників..

