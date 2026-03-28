ФОП припинив діяльність — що далі: як відбувається зняття з обліку ЄСВ

20:29, 28 березня 2026
Коли починається процедура, що перевіряє податкова і коли підприємця остаточно знімають з обліку.
ФОП припинив діяльність — що далі: як відбувається зняття з обліку ЄСВ
Підприємцям пояснили, як відбувається процедура зняття з обліку платника єдиного соціального внеску після припинення діяльності. Роз’яснення оприлюднили в податковій службі.

Йдеться про обов’язковий етап після закриття ФОП, який впливає на відсутність боргів і завершення всіх фінансових зобов’язань перед державою.

Як починається процедура

Процес зняття з обліку стартує автоматично — після того, як державний реєстратор передає до податкових органів інформацію про припинення підприємницької діяльності.

Ці дані містять дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі.

Що відбувається далі

Після отримання інформації податкові органи:

  • проводять перевірку підприємця;
  • здійснюють остаточний розрахунок зі сплати ЄСВ.

Лише після цього ФОП можуть зняти з обліку.

Які обов’язки залишаються

Навіть після державної реєстрації припинення діяльності підприємець:

  • зберігає обов’язки платника ЄСВ за період, коли працював як ФОП;
  • несе відповідальність за нарахування і сплату внесків.

За який період потрібно сплатити ЄСВ

Останній звітний період для нарахування внеску — від завершення попереднього звітного періоду до місяця, в якому ФОП офіційно закрили, включно.

Коли ФОП остаточно знімають з обліку

Зняття з обліку відбувається:

  • після перевірки;
  • після повного розрахунку з ЄСВ.

Відповідні дані вносяться до реєстру страхувальників.

Датою зняття з обліку вважається день, коли запис про це внесено до реєстру страхувальників..

