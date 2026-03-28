ФЛП прекратил деятельность — что дальше: как происходит снятие с учета ЕСВ

Когда начинается процедура, что проверяет налоговая и когда предпринимателя окончательно снимают с учета.

Предпринимателям объяснили, как происходит процедура снятия с учета плательщика единого социального взноса после прекращения деятельности. Разъяснения обнародовали в налоговой службе.

Речь идет об обязательном этапе после закрытия ФЛП, который влияет на отсутствие долгов и завершение всех финансовых обязательств перед государством.

Как начинается процедура

Процесс снятия с учета начинается автоматически — после того, как государственный регистратор передает в налоговые органы информацию о прекращении предпринимательской деятельности.

Эти данные содержат дату и номер записи в Едином государственном реестре.

Что происходит дальше

После получения информации налоговые органы:

проводят проверку предпринимателя;

осуществляют окончательный расчет по уплате ЕСВ.

Только после этого ФЛП могут снять с учета.

Какие обязанности остаются

Даже после государственной регистрации прекращения деятельности предприниматель:

сохраняет обязанности плательщика ЕСВ за период, когда работал как ФЛП;

несет ответственность за начисление и уплату взносов.

За какой период нужно уплатить ЕСВ

Последний отчетный период для начисления взноса — с момента окончания предыдущего отчетного периода до месяца, в котором ФЛП официально закрыт, включительно.

Когда ФЛП окончательно снимают с учета

Снятие с учета происходит:

после проверки;

после полного расчета по ЕСВ.

Соответствующие данные вносятся в реестр страхователей.

Датой снятия с учета считается день, когда запись об этом внесена в реестр страхователей.

