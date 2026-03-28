ФЛП прекратил деятельность — что дальше: как происходит снятие с учета ЕСВ
Предпринимателям объяснили, как происходит процедура снятия с учета плательщика единого социального взноса после прекращения деятельности. Разъяснения обнародовали в налоговой службе.
Речь идет об обязательном этапе после закрытия ФЛП, который влияет на отсутствие долгов и завершение всех финансовых обязательств перед государством.
Как начинается процедура
Процесс снятия с учета начинается автоматически — после того, как государственный регистратор передает в налоговые органы информацию о прекращении предпринимательской деятельности.
Эти данные содержат дату и номер записи в Едином государственном реестре.
Что происходит дальше
После получения информации налоговые органы:
- проводят проверку предпринимателя;
- осуществляют окончательный расчет по уплате ЕСВ.
Только после этого ФЛП могут снять с учета.
Какие обязанности остаются
Даже после государственной регистрации прекращения деятельности предприниматель:
- сохраняет обязанности плательщика ЕСВ за период, когда работал как ФЛП;
- несет ответственность за начисление и уплату взносов.
За какой период нужно уплатить ЕСВ
Последний отчетный период для начисления взноса — с момента окончания предыдущего отчетного периода до месяца, в котором ФЛП официально закрыт, включительно.
Когда ФЛП окончательно снимают с учета
Снятие с учета происходит:
- после проверки;
- после полного расчета по ЕСВ.
Соответствующие данные вносятся в реестр страхователей.
Датой снятия с учета считается день, когда запись об этом внесена в реестр страхователей.
