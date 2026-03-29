Дівчинці ампутували ногу: на Дніпропетровщині судитимуть жінку за напад собаки на дитину

Жінку притягнуть до відповідальності за напад собаки на дитину.

У Дніпропетровській області собака напав на 13-річну дівчинку, коли вона поверталася зі школи. Унаслідок тяжких травм підлітці довелося ампутувати ногу. Власниці тварини вже повідомили про підозру, інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався 4 березня в одному із сіл Дніпровського району. Дитину з важкими ушкодженнями доправили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу, однак врятувати ногу не змогли.

Жінці інкримінують необережне заподіяння тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ст. 128 КК України).

Правоохоронці встановили, що власниця не забезпечила належного контролю за собакою. Раніше тварина вже самостійно залишала подвір’я, попри те, що її порода потребує підвищених заходів безпеки.

Санкція статті передбачає громадські або виправні роботи чи обмеження волі строком до двох років.

