  1. В Україні

Дівчинці ампутували ногу: на Дніпропетровщині судитимуть жінку за напад собаки на дитину

07:36, 29 березня 2026
Жінку притягнуть до відповідальності за напад собаки на дитину.
фото: прокуратура
У Дніпропетровській області собака напав на 13-річну дівчинку, коли вона поверталася зі школи. Унаслідок тяжких травм підлітці довелося ампутувати ногу. Власниці тварини вже повідомили про підозру, інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався 4 березня в одному із сіл Дніпровського району. Дитину з важкими ушкодженнями доправили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу, однак врятувати ногу не змогли.

Жінці інкримінують необережне заподіяння тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ст. 128 КК України).

Правоохоронці встановили, що власниця не забезпечила належного контролю за собакою. Раніше тварина вже самостійно залишала подвір’я, попри те, що її порода потребує підвищених заходів безпеки.

Санкція статті передбачає громадські або виправні роботи чи обмеження волі строком до двох років.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ЄСПЛ у справі VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE засудив практику перегляду остаточних рішень українських судів

ЄСПЛ детально пояснив, чому перегляд справ на підставі нової практики є непередбачуваним та незаконним.

Законні підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації: роз’яснення Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, що пенсія не є підставою для звільнення військовослужбовця, в той час коли наявність дружини з числа осіб з інвалідністю, навпаки, самостійна підстава для звільнення.

У Верховній Раді бачать ризики у поверненні вихідних у свята під час війни, бо це вдарить по бюджету

У Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

ВРП пропонує змінити підстави дисциплінарної відповідальності суддів та посилити свою роль у бюджетному процесі

Вища рада правосуддя ініціює низку законодавчих змін, спрямованих на посилення незалежності судової влади та вдосконалення механізмів її функціонування.

У новому Цивільному кодексі проігнорували застарілу форму по батькові — відмову не передбачили

Українське законодавство досі не допускає відсутності по батькові — навіть коли батько юридично чи фактично відсутній.

