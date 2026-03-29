  1. В Украине

Девочке ампутировали ногу: на Днепропетровщине будут судить женщину за нападение собаки на ребенка

07:36, 29 марта 2026
Женщина будет привлечена к ответственности за нападение собаки на ребенка.
В Днепропетровской области собака напала на 13-летнюю девочку, когда она возвращалась из школы. В результате тяжелых травм подростку пришлось ампутировать ногу. Владелицы животного уже сообщили о подозрении, информирует Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, инцидент произошел 4 марта в одном из сел Днепровского района. Ребенка с тяжелыми повреждениями доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь, однако спасти ногу не смогли.

Женщине инкриминируют неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений (ст. 128 УК Украины).

Правоохранители установили, что владелица не обеспечила надлежащего контроля за собакой. Ранее животное уже самостоятельно покидало двор, несмотря на то, что его порода нуждается в повышенных мерах безопасности.

Санкция статьи предусматривает общественные или исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.

