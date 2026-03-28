В Україні можливий дефіцит дизеля на 90% — Зеленський запропонував вихід

Президент говорить про переговори з країнами Близького Сходу щодо постачання пального.

В Україні існує ризик значного дефіциту дизельного пального — приблизно на 90%. На цьому тлі влада веде перемовини з країнами Близького Сходу щодо постачання пального. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна пропонує партнерам експертну допомогу у сфері безпеки — зокрема для захисту інфраструктури та населення — розраховуючи натомість вирішити питання з дизелем.

«Україна дає точну експертизу країнам для захисту інфраструктури і людей. У свою чергу у мене є питання, що стосується дефіциту дизелю. Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую», — сказав Президент.

Йдеться про можливість налагодження поставок дизеля з Близького Сходу, зокрема в обмін на допомогу у протидії іранським дронам.

Президент також зазначив, що уряд і НАК «Нафтогаз України» визначили ключову потребу для енергетичної безпеки — це дизельне пальне.

