В Украине возможен дефицит дизельного топлива на 90% — Зеленский предложил выход

15:10, 28 марта 2026
Президент говорит о переговорах со странами Ближнего Востока по поставкам топлива.
В Украине возможен дефицит дизельного топлива на 90% — Зеленский предложил выход
В Украине существует риск значительного дефицита дизельного топлива — примерно на 90%. На этом фоне власти ведут переговоры со странами Ближнего Востока о поставках топлива. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

По его словам, Украина предлагает партнерам экспертную помощь в сфере безопасности — в частности для защиты инфраструктуры и населения — рассчитывая взамен решить вопрос с дизелем.

«Украина дает точную экспертизу странам для защиты инфраструктуры и людей. В свою очередь у меня есть вопрос, касающийся дефицита дизеля. Понимаю задачи для безопасности Украины. Считаю, что этот вопрос я решаю», — сказал Президент.

Речь идет о возможности налаживания поставок дизеля с Ближнего Востока, в частности в обмен на помощь в противодействии иранским дронам.

Президент также отметил, что правительство и НАК «Нафтогаз Украины» определили ключевую потребность для энергетической безопасности — это дизельное топливо.

Владимир Зеленский

