В Україні може з’явитися реєстр замінованих територій — уряд пропонує нові правила

15:05, 28 березня 2026
Законопроєкт має оновити підходи до розмінування та зробити їх більш ефективними.
В Україні може з'явитися реєстр замінованих територій — уряд пропонує нові правила
Кабмін схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення гуманітарного розмінування». Документ спрямований на оновлення підходів до протимінної діяльності та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів.

Зокрема, проєкт передбачає створення постійного реєстру територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами, який має стати базовим інструментом для обліку та планування розмінування.

Законопроєкт передбачає уточнення поняття «гуманітарне розмінування» та його поділ на оперативне (надзвичайне) реагування і планове розмінування. Також визначаються виконавці таких робіт і оновлюється термінологія для врегулювання процесів у цій сфері.

Окремий блок змін стосується кадрового забезпечення — уряд пропонує створити умови для залучення кваліфікованих фахівців до процесів розмінування.

Документ також передбачає удосконалення системи протимінної діяльності з урахуванням міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, та практик міжнародних партнерів.

Серед інших нововведень:

  • уточнення терміна «підтримка постраждалих осіб», що включає медичну, психологічну, професійну та соціальну допомогу постраждалим від вибухонебезпечних предметів;
  • приведення елементів гуманітарного розмінування у відповідність до норм міжнародного гуманітарного права;
  • визначення джерел інформації для протимінної діяльності та створення необхідних систем, зокрема постійного реєстру територій, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами;
  • уточнення засад державного регулювання у сфері протимінної діяльності;
  • розширення повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Наступним кроком має стати розгляд законопроєкту у Верховній Раді.

