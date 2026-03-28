В Украине может появиться реестр заминированных территорий — правительство предлагает новые правила

Кабмин предлагает создать реестр загрязненных территорий и обновить правила противоминной деятельности.

Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию гуманитарного разминирования». Документ направлен на обновление подходов к противоминной деятельности и приведение их в соответствие с международными стандартами.

В частности, проект предусматривает создание постоянного реестра территорий, загрязненных или, вероятно, загрязненных взрывоопасными предметами, который должен стать базовым инструментом для учета и планирования разминирования.

Законопроект предусматривает уточнение понятия «гуманитарное разминирование» и его разделение на оперативное (чрезвычайное) реагирование и плановое разминирование. Также определяются исполнители таких работ и обновляется терминология для урегулирования процессов в этой сфере.

Отдельный блок изменений касается кадрового обеспечения — правительство предлагает создать условия для привлечения квалифицированных специалистов к процессам разминирования.

Документ также предусматривает совершенствование системы противоминной деятельности с учетом международных договоров, ратифицированных Верховной Радой Украины, и практик международных партнеров.

Среди других нововведений:

уточнение термина «поддержка пострадавших лиц», который включает медицинскую, психологическую, профессиональную и социальную помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов;

приведение элементов гуманитарного разминирования в соответствие с нормами международного гуманитарного права;

определение источников информации для противоминной деятельности и создание необходимых систем, в частности постоянного реестра территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами;

уточнение основ государственного регулирования в сфере противоминной деятельности;

расширение полномочий местных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Следующим шагом должно стать рассмотрение законопроекта в Верховной Раде.

