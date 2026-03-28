В Украине может появиться реестр заминированных территорий — правительство предлагает новые правила

15:05, 28 марта 2026
Кабмин предлагает создать реестр загрязненных территорий и обновить правила противоминной деятельности.
Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию гуманитарного разминирования». Документ направлен на обновление подходов к противоминной деятельности и приведение их в соответствие с международными стандартами.

В частности, проект предусматривает создание постоянного реестра территорий, загрязненных или, вероятно, загрязненных взрывоопасными предметами, который должен стать базовым инструментом для учета и планирования разминирования.

Законопроект предусматривает уточнение понятия «гуманитарное разминирование» и его разделение на оперативное (чрезвычайное) реагирование и плановое разминирование. Также определяются исполнители таких работ и обновляется терминология для урегулирования процессов в этой сфере.

Отдельный блок изменений касается кадрового обеспечения — правительство предлагает создать условия для привлечения квалифицированных специалистов к процессам разминирования.

Документ также предусматривает совершенствование системы противоминной деятельности с учетом международных договоров, ратифицированных Верховной Радой Украины, и практик международных партнеров.

Среди других нововведений:

  • уточнение термина «поддержка пострадавших лиц», который включает медицинскую, психологическую, профессиональную и социальную помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов;
  • приведение элементов гуманитарного разминирования в соответствие с нормами международного гуманитарного права;
  • определение источников информации для противоминной деятельности и создание необходимых систем, в частности постоянного реестра территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами;
  • уточнение основ государственного регулирования в сфере противоминной деятельности;
  • расширение полномочий местных государственных администраций и органов местного самоуправления.

Следующим шагом должно стать рассмотрение законопроекта в Верховной Раде.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВСП предлагает изменить основания дисциплинарной ответственности судей и усилить свою роль в бюджетном процессе

Высший совет правосудия инициирует ряд законодательных изменений, направленных на усиление независимости судебной власти и совершенствование механизмов ее функционирования.

В новом Гражданском кодексе проигнорировали устаревшую форму отчества — отказ не предусмотрели

Украинское законодательство до сих пор не допускает отсутствия отчества — даже когда отец юридически или фактически отсутствует.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Для госслужащих установят «потолок» зарплат на уровне выплат рядового военнослужащего

Законопроект предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих и введение на период военного положения ограничения максимальных зарплат в государственном секторе.

В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

