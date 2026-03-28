  1. В Україні

Неповний робочий час для жінок: коли роботодавець зобов’язаний його встановити

19:53, 28 березня 2026
Роботодавець повинен запровадити скорочений робочий день або неповний робочий тиждень, якщо з таким проханням звертається вагітна працівниця чи жінка, яка має дитину до 14 років або дитину з інвалідністю.
Державна служба з питань праці роз’яснила, у яких випадках роботодавець зобов’язаний встановити для жінок неповний робочий час.

Зокрема, за зверненням вагітної працівниці, жінки, яка виховує дитину до 14 років або дитину з інвалідністю (включно з тими, що перебувають під опікою), а також у разі необхідності догляду за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, роботодавець повинен запровадити неповний робочий день чи тиждень. Це передбачено статтею 56 Кодексу законів про працю України.

При цьому заробітна плата нараховується пропорційно фактично відпрацьованому часу або залежно від виконаного обсягу роботи. Важливо, що робота на умовах неповної зайнятості не звужує трудових прав працівниці.

Щодо працевлаштування вагітних жінок, законодавство також встановлює певні гарантії.

Відповідно до статті 184 Кодексу законів про працю України, роботодавцям заборонено відмовляти таким жінкам у прийнятті на роботу або зменшувати їм оплату праці через вагітність чи наявність дітей.

Відмова у працевлаштуванні допускається лише за наявності обґрунтованих причин, які роботодавець має обов’язково надати у письмовому вигляді.

