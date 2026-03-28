Неполное рабочее время для женщин: когда работодатель обязан его установить

Работодатель должен ввести сокращенный рабочий день или неполную рабочую неделю, если с такой просьбой обращается беременная работница или женщина, имеющая ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, в каких случаях работодатель обязан установить для женщин неполное рабочее время.

В частности, по обращению беременной работницы, женщины, воспитывающей ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью (включая находящихся на попечении), а также в случае необходимости ухода за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, работодатель должен ввести неполный рабочий день или неделю. Это предусмотрено статьей 56 Кодекса законов о труде Украины.

При этом заработная плата начисляется пропорционально фактически отработанному времени или в зависимости от исполненного объема работы. Важно, что работа на условиях неполной занятости не сужает трудовые права работницы.

Что касается трудоустройства беременных женщин, законодательство также устанавливает определенные гарантии.

Согласно статье 184 Кодекса законов о труде Украины, работодателям запрещено отказывать таким женщинам в принятии на работу или уменьшать им оплату труда из-за беременности или наличия детей.

Отказ в трудоустройстве допускается только при обоснованных причинах, которые работодатель должен обязательно предоставить в письменном виде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.