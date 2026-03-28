В Україні змінили правила державної оцінки медичних технологій

Кабмін оновив порядок оцінки медичних технологій.

Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів від 23 грудня 2020 року №1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій».

Документом закріплено постійне покладення функцій із проведення державної оцінки медичних технологій на державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровʼя України».

Також удосконалено термінологію Порядку, зокрема визначено поняття, пов’язані зі спільною клінічною оцінкою та доданою клінічною користю.

Крім того, встановлено порядок врахування звітів спільної клінічної оцінки та матеріалів, поданих у її межах, під час проведення державної оцінки медичних технологій.

А ще уточнено зміст фахової експертизи, яка передбачає обов’язкове визначення рівня доданої клінічної користі медичної технології.

Врегульовано питання надання наукових консультацій заявникам і визначено їх правовий статус.

Окрім цього, визначено перелік інформації, що підлягає оприлюдненню уповноваженим органом для забезпечення прозорості процедур, а ще запроваджено механізм ідентифікації нових (перспективних) медичних технологій для планування їх державної оцінки.

Також змінами до постанови уточнено структуру та зміст висновку уповноваженого органу, а також класифікацію рекомендацій за результатами державної оцінки медичних технологій.

