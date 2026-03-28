В Украине изменили правила государственной оценки медицинских технологий

Кабмин обновил порядок оценки медицинских технологий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительством внесены изменения в постановление Кабинета Министров от 23 декабря 2020 года №1300 «Об утверждении Порядка проведения государственной оценки медицинских технологий».

Документом закреплено постоянное возложение функций по проведению государственной оценки медицинских технологий на государственное предприятие «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины».

Также усовершенствована терминология Порядка, в частности, определены понятия, связанные с общей клинической оценкой и добавленной клинической пользой.

Кроме того, установлен порядок учета отчетов общей клинической оценки и материалов, представленных в ее пределах, при проведении государственной оценки медицинских технологий.

А еще уточнено содержание профессиональной экспертизы, предполагающей обязательное определение уровня добавленной клинической пользы медицинской технологии.

Урегулирован вопрос предоставления научных консультаций заявителям и определен их правовой статус.

Кроме того, определен перечень информации, подлежащей обнародованию уполномоченным органом для обеспечения прозрачности процедур, а также внедрен механизм идентификации новых (перспективных) медицинских технологий для планирования их государственной оценки.

Также изменениями в постановление уточнена структура и содержание заключения уполномоченного органа, а также классификация рекомендаций по результатам государственной оценки медицинских технологий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.