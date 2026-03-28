В Украине изменили правила государственной оценки медицинских технологий

15:42, 28 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин обновил порядок оценки медицинских технологий.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительством внесены изменения в постановление Кабинета Министров от 23 декабря 2020 года №1300 «Об утверждении Порядка проведения государственной оценки медицинских технологий».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документом закреплено постоянное возложение функций по проведению государственной оценки медицинских технологий на государственное предприятие «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины».

Также усовершенствована терминология Порядка, в частности, определены понятия, связанные с общей клинической оценкой и добавленной клинической пользой.

Кроме того, установлен порядок учета отчетов общей клинической оценки и материалов, представленных в ее пределах, при проведении государственной оценки медицинских технологий.

А еще уточнено содержание профессиональной экспертизы, предполагающей обязательное определение уровня добавленной клинической пользы медицинской технологии.

Урегулирован вопрос предоставления научных консультаций заявителям и определен их правовой статус.

Кроме того, определен перечень информации, подлежащей обнародованию уполномоченным органом для обеспечения прозрачности процедур, а также внедрен механизм идентификации новых (перспективных) медицинских технологий для планирования их государственной оценки.

Также изменениями в постановление уточнена структура и содержание заключения уполномоченного органа, а также классификация рекомендаций по результатам государственной оценки медицинских технологий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]