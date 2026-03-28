В Україні розширили механізм реагування на відключення: тепер не лише електрика, а й вода, тепло і газ

Кабмін розширив функції Координаційного штабу з оперативного реагування на відключення, додавши воду, тепло і газ та оновивши його склад.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови від 22 вересня 2023 року №1033 щодо діяльності Координаційного штабу з оперативного реагування.

Ці зміни спрямовані на розширення повноважень штабу для координації дій не лише у разі обмеження чи припинення електропостачання, а й у випадках перебоїв із водопостачанням, тепловою енергією та природним газом.

До складу Координаційного штабу також включено представника НАК «Нафтогаз України», а також перших заступників або заступників начальників обласних військових адміністрацій і Київської міської військової адміністрації.

Крім того, уточнено окремі питання діяльності оперативної групи Координаційного штабу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.